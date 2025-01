L'hamburguesa més surrealista per al Dia de Reis

El Dia de Reis és un dels moments més esperats de Nadal. Després de setmanes de preparatius i celebracions, el 6 de gener arriba carregat d'il·lusió i màgia. Els nens es desperten amb els regals que han deixat els Reis Mags, i les famílies es reuneixen per gaudir d'una jornada plena de tradicions.

En moltes cases, el protagonisme d'aquest dia recau en el famós tortell de Reis. Aquest dolç, amb la seva massa suau, fruita confitada i farcit de nata o crema, s'ha convertit en un emblema de la festivitat. No falten les sorpreses al seu interior: la figura del rei i la fava, que marquen qui es corona i qui paga el tortell.

Tanmateix, les tradicions també evolucionen, i cada any sorgeixen noves formes de celebrar-ho. En aquest context apareix la sorprenent “Roscón Burger”, una creació de Fridays que combina el dolç i el salat de manera inesperada. Aquest plat s'ha convertit en el centre d'una acalorada discussió a les xarxes socials.

Tortell o hamburguesa?

La “Roscón Burger” consisteix en una hamburguesa clàssica, amb carn, formatge, cogombrets i bacon, però utilitzant un tortell com a pa. Fridays promet una experiència única, i fins i tot inclou un “Xmas Mojito” i mitjons de regal com a part del seu menú especial. L'oferta estarà disponible fins al 12 de gener, així que els curiosos tenen temps per provar-la.

| Juan Moyano

Aquesta innovació ha dividit els usuaris a les xarxes socials. Alguns consideren que és una idea genial, mentre que altres no poden amagar la seva incredulitat. On és el límit entre creativitat i bogeria culinària?

Les reaccions més divertides

Les xarxes socials no van trigar a omplir-se d'opinions sobre la “Roscón Burger”. Des de l'humor fins a la crítica, els comentaris reflecteixen la diversitat d'opinions.

Yago ironitza amb un comentari: “Les artèries ja si això a HONOLULÚ”. El seu to sarcàstic resumeix l'opinió dels qui veuen aquesta hamburguesa com un atemptat a la salut.

Per la seva banda, Cap Indi mostra el seu escepticisme cap a la qualitat del tortell: “No veig el tortell ben fet. Segur que la foto enganya, si fos bo, a provar-lo”. Malgrat la crítica inicial, no descarta provar-la si compleix amb les expectatives.

Altres usuaris se centren en detalls específics, com Babs, qui escriu: “Fruita confitada no, si us plau”. La fruita confitada sembla ser el punt més controvertit d'aquesta creació.

Finalment, Gerard Cunill Costa llança una broma sobre els elements del tortell: “Hi ha rei i fava? Falta la corona”. El seu comentari qüestiona amb humor si aquesta hamburguesa manté els elements tradicionals del tortell.

Tradició vs. modernitat

La “Roscón Burger” és un clar exemple de com les marques busquen innovar per destacar en l'oferta nadalenca saturada. Tanmateix, també posa de manifest el debat entre preservar les tradicions o adaptar-les als nous temps. Encara que no tothom està d'acord, és innegable que aquesta hamburguesa ha aconseguit el que es proposa: no deixar ningú indiferent.

Si ets dels que s'atreveix amb el nou, la “Roscón Burger” t'espera. T'atreveixes a provar-la o seguiràs fidel al clàssic tortell?