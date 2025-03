Segona unitat al 70%: L'oli d'oliva verge extra català a Bonpreu i Esclat

L'oli d'oliva és un dels productes més apreciats a les cuines catalanes, no només pel seu sabor, sinó també pels seus beneficis per a la salut. Durant els últims anys, la demanda d'olis d'oliva verge extra (AOVE) de proximitat s'ha incrementat significativament. Aquest fenomen s'explica per una creixent preocupació del consumidor per adquirir productes locals, sostenibles i d'alta qualitat.

Dins d'aquesta tendència de consum, els supermercats exerceixen un paper crucial oferint promocions i descomptes que fan més accessibles aquests productes. Precisament, una d'aquestes promocions destacades és la que ofereix la cadena catalana Bonpreu fins al 31 de març.

Oferta destacada: Oli d'oliva verge extra català

Des d'aquesta setmana i fins al pròxim 31 de març, els clients de Bonpreu i Esclat podran gaudir d'una oferta atractiva: la segona unitat de l'oli d'oliva verge extra "Vincles Priordei", de 250 ml, amb un descompte del 70%. La primera ampolla es ven a 3,53 euros, mentre que la segona es queda en tan sols 1,06 euros, resultant en un preu unitari de 2,29 euros en comprar ambdues unitats.

| BonpreuEsclat

Aquest oli procedeix de la zona del Priorat, famosa per la seva tradició vinícola però també reconeguda per la qualitat del seu oli d'oliva. Priordei és una marca que s'ha guanyat un lloc destacat a les llars catalanes gràcies al seu equilibri perfecte entre qualitat i preu. Amb un sabor lleugerament afruitat, notes herbàcies i una textura sedosa, aquest AOVE és ideal tant per a consum en cru com per cuinar.

Per què optar per un oli de proximitat?

L'aposta per productes locals com aquest oli no és casualitat. Segons diversos estudis recents, els consumidors catalans valoren cada vegada més la procedència i la sostenibilitat dels aliments que compren. Escollir productes locals com l'oli Vincles Priordei significa donar suport a l'economia regional, afavorir la reducció de la petjada de carboni associada al transport, i consumir un producte amb totes les garanties de frescor i qualitat.

En termes nutricionals, l'oli d'oliva verge extra destaca per les seves propietats saludables, especialment pel seu contingut en àcids grassos monoinsaturats, que contribueixen a reduir els nivells de colesterol LDL (el denominat "colesterol dolent") i a millorar la salut cardiovascular. A més, és ric en antioxidants naturals, que ajuden a combatre l'estrès oxidatiu en l'organisme.

| Bonpreu

Per a aquells consumidors que busquen inspiració culinària, aquest oli és perfecte per a receptes tradicionals catalanes com el pa amb tomàquet, amanides fresques o fins i tot per elaborar una escalivada al forn. El seu sabor suau realça el gust dels ingredients sense emmascarar-los, aportant un toc gourmet a cada plat.

Aquesta promoció de Bonpreu és una excel·lent oportunitat per abastir-se d'oli d'oliva de primera qualitat a un preu assequible, especialment en un context econòmic on els consumidors busquen optimitzar la seva despesa sense renunciar a productes de qualitat premium.