Resposta oficial de Bonpreu davant la falta d'existències d'un producte estimat

Escollir entre un o altre supermercat a l'hora d'afrontar la compra de la setmana o del mes depèn de diversos factors. Molts ho fan per proximitat a les seves residències, altres per comparativa en els seus preus i altres per la presència d'algun que altre producte o aliment destacat que no es troba en cap altre gran magatzem. Però els que pertanyen a aquest darrer gremi de predilecció per subministraments en concret han de lidiar contínuament amb el risc que, quan hi vagin a comprar-lo, no estigui disponible.

Això és el que li ha passat, sense anar més lluny, a un usuari de X (anteriorment X) amb nom d'usuari Meriiiions. Aquest internauta ha mencionat a Bonpreu Esclat en un tuit compartit en el qual preguntava on podia trobar una llauna de conserves de mandonguilles amb salsa de tomàquet. "Hola; on puc trobar aquest producte? He anat a Vilafranca i em van dir que a Sabadell estava, però allà no el tenen...".

Van trigar a respondre, però els que gestionen les xarxes socials de l'establiment van respondre cinc dies després assegurant que hauria d'haver-lo trobat. "Ens consta que a l'Esclat de Sabadell (C.Margenat, 42) estan disponibles. Així mateix, recomanem consultar l'estoc amb el personal de l'establiment", deien.

Productes de proximitat i de qualitat

