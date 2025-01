El dolç de la teva infància pràcticament regalat a Bonpreu

Hi ha records de la infantesa que romanen intactes en la memòria. Entre ells, destaquen aquells petits capricis dolços que solien emocionar tant als més petits de la casa. Els ous sorpresa, amb la seva xocolata i joguines amagades a l'interior, es van convertir en un símbol de la il·lusió infantil.

Cada vegada que s'obrien, prometien descobrir una figureta, un accessori o un personatge vinculat a pel·lícules o sèries d'animació. Avui en dia, continuen sent molt populars, i Bonpreu ha volgut recuperar aquesta espurna de nostàlgia amb una promoció que resulta gairebé impossible deixar passar.

Fins al pròxim 20 de gener, la cadena de supermercats ofereix un lot que combina dos mini pans de Viena, de 30 grams cadascun. Juntament amb un ou sorpresa de temàtica infantil, tot això per 1,25 € en lloc dels 1,65 € habituals. Aquest descompte no només suposa un estalvi per a les famílies, sinó també una oportunitat fantàstica de reviure la màgia de la infantesa en obrir un d'aquests ovellets.

Una tradició que perdura

El gest d'obrir un ou sorpresa és universal i no entén de fronteres ni d'èpoques. Durant dècades, les marques de confiteria han incorporat petites joguines que desperten curiositat i incentiven el col·leccionisme. Nens i nenes els esperen amb entusiasme, desitjant que els toqui el seu personatge favorit o aquella peça que completa una col·lecció.

| BonpreuEsclat

En l'actualitat, aquestes sorpreses continuen cultivant admiradors gràcies a l'enorme varietat de llicències i dissenys disponibles. Cada ou pot amagar una petita figura de dibuixos animats, un trencaclosques o un objecte per col·leccionar amb amics. I és que, per a molts, part de la diversió resideix a intercanviar figuretes repetides fins a trobar la més difícil de trobar.

El plaer del senzill

Mentrestant, els mini pans de Viena inclosos en aquest lot han estat concebuts per a aquells que gaudeixen de la frescor. I el sabor del pa acabat de fornejar, però en format reduït.

Es tracta de peces suaus i esponjoses, ideals per acompanyar esmorzars o berenars infantils, ja sigui amb una mica de mantega, melmelada o embotit lleuger. La seva presentació de 30 grams evita que el pa es quedi a mitges, cosa que ajuda a reduir el malbaratament i s'adapta als hàbits de consum de cada persona.

A més, aquesta combinació pot tenir un enfocament pràctic: mentre els nens assaboreixen el seu ou sorpresa, poden gaudir del seu minipà com a part d'un refrigeri més que equilibrat. El preu, sumat a la utilitat de cada element del lot, resulta més que atractiu per a les famílies amb pressupost ajustat. O per a aquells que busquen un detall simpàtic per sorprendre els més petits.

| Canva Pro, XCatalunya

Una promoció apta per a totes les edats

Si bé el reclam principal està clarament pensat per al públic infantil, no hi ha edat que impedeixi gaudir de la nostàlgia d'un ou sorpresa. En ocasions, els adults també valoren aquests petits plaers. Poden utilitzar-los per rememorar la seva infantesa, fer broma amb amics o, simplement, experimentar la curiositat de descobrir què s'amaga sota la capa de xocolata.

El lot està disponible als establiments Bonpreu mentre duri la promoció fins al 20 de gener. Que s'integra en l'estratègia de la cadena per oferir “lots d'estalvi” enfocats a productes quotidians o populars. Amb 1,25 €, el client s'emporta a casa dues peces de pa tendre i un divertit detall que farà les delícies dels petits col·leccionistes.

Així doncs, si busques un nou caprici que combini una base d'alimentació senzilla, un toc de nostàlgia i un descompte que convidi a repetir l'experiència, no deixis passar aquesta oportunitat. El dolç de la teva infantesa, gairebé regalat a Bonpreu i Esclat, t'espera en forma d'ou sorpresa perquè tornis a sentir-te com un nen, encara que sigui per uns instants.