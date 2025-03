Oficial Meteocat: Arriba pluja intensa a 7 comarques

El temps a Catalunya sempre pot sorprendre, i aquesta setmana no serà l'excepció. Després de dies de calma meteorològica en bona part del territori, el panorama canviarà notablement, segons l'últim avís oficial emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

On i quan arribarà la pluja?

Les comarques afectades per aquest episodi de precipitacions seran Baix Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Priorat i Tarragonès. A partir de dijous a les 19:00 hores i fins a les 07:00 hores de divendres, s'espera una situació meteorològica marcada per pluges intenses.

| arrfoto, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

D'acord amb l'informe detallat per Meteocat, es preveu una precipitació que podria superar els 20 mil·límetres en només 30 minuts, la qual cosa indica una intensitat considerable per a aquests territoris. Encara que es tracta d'un avís de grau de perill baix (1 sobre 6), aquesta quantitat d'aigua en un període curt pot causar alguns inconvenients puntuals.

Interpretant el pronòstic meteorològic

La situació que anuncia Meteocat respon a un fenomen habitual en aquesta època de l'any, en què l'entrada d'aire humit procedent del mar, combinat amb les temperatures temperades del litoral, afavoreix la formació de nuclis tempestuosos molt localitzats però potencialment intensos.

Aquests nuclis tempestuosos solen desenvolupar-se ràpidament durant la tarda i primeres hores de la nit, provocant precipitacions sobtades i abundants. Aquesta dinàmica és especialment comuna en comarques costaneres i prelitorals, com és el cas de les esmentades anteriorment.

| AEMET

Com afectarà aquesta situació a les comarques catalanes?

Les localitats ubicades en aquestes zones, des de Tarragona fins a les terres de l'Ebre, hauran de preparar-se per a unes hores de pluja que podrien complicar lleugerament la mobilitat i algunes activitats a l'aire lliure. En ciutats com Tarragona o Reus, per exemple, podrien produir-se petites inundacions en zones amb mal drenatge urbà.

D'altra banda, en comarques com el Montsià o el Baix Ebre, on l'agricultura té un paper important, aquestes precipitacions poden ser vistes amb bons ulls pels agricultors, especialment després de setmanes amb pluges més aviat escasses. No obstant això, no es descarta que la pluja arribi acompanyada d'episodis puntuals de tempesta elèctrica, la qual cosa exigeix precaució addicional.

Recomanacions davant pluges intenses

Malgrat tractar-se d'un avís de risc baix, Meteocat recorda sempre la importància d'extremar la precaució a la carretera, especialment durant les primeres pluges que solen fer que les calçades estiguin més relliscoses. Així mateix, és aconsellable revisar que els sistemes de drenatge d'habitatges i negocis funcionin correctament per evitar acumulacions inesperades d'aigua.

Les autoritats locals estaran pendents de qualsevol canvi significatiu en la previsió meteorològica per emetre nous avisos o recomanacions específiques segons evolucioni la situació.

En definitiva, encara que no estiguem davant d'un episodi meteorològic excepcional, sí convé mantenir l'atenció posada en les actualitzacions que puguin donar-se en les pròximes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya, especialment per a aquells que resideixin o hagin de desplaçar-se per les comarques del Baix Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Priorat i Tarragonès.