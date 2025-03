Només online: Estalvia el 47% en un lot estalvi de productes de neteja a Bonpreu

En temps de creixent inflació i canvis constants en els hàbits de consum, els supermercats s'estan adaptant amb estratègies intel·ligents que capten l'atenció del consumidor. Una de les tendències més destacades recentment és l'oferta exclusiva per a compra online, un format cada cop més utilitzat a causa de la comoditat i les facilitats que ofereix. En aquest context, la cadena catalana Bonpreu ha llançat una atractiva proposta que respon precisament a aquesta tendència de consum: un lot estalvi exclusiu online amb importants descomptes en productes essencials de la llar.

Les compres online s'han convertit en un hàbit habitual per a moltes llars, especialment després de la pandèmia. Segons dades recents, el 63% dels consumidors espanyols ja realitza les seves compres setmanals a través d'internet almenys un cop al mes. Aquesta dada no és casualitat; les promocions específiques per a compres digitals ofereixen a l'usuari una sensació clara de benefici i exclusivitat, alhora que reforcen la fidelització a través d'ofertes personalitzades.

| Bonpreu

Detalls del lot estalvi exclusiu de Bonpreu

Sota aquesta premissa, Bonpreu presenta un lot de productes de neteja de la reconeguda marca Reckitt, amb un atractiu descompte del 47%. Aquesta promoció, vàlida exclusivament per a compres a BonpreuEsclat online, estarà disponible fins al 17 de març de 2025. El lot, amb un preu original de 37,87 euros, es pot adquirir ara per només 19,99 euros, un estalvi significatiu que segurament cridarà l'atenció de qui busca qualitat i estalvi simultàniament.

Aquest lot inclou tres productes fonamentals en la rutina domèstica:

Detergent líquid Colon: amb capacitat per a 74 rentadores i fórmula concentrada que promet eficàcia en l'eliminació de taques difícils i una neteja profunda. Ideal per a qui busca eficàcia en la cura de les seves peces, mantenint colors vius i blancs lluminosos.

Suavitzant Flor Azul: Aquest suavitzant ofereix fins a 78 rentadores, garantint suavitat, frescor i una fragància agradable que perdura en les peces. La seva fórmula avançada protegeix les fibres tèxtils i facilita el planxat, un punt molt valorat pels consumidors exigents.

| Bonpreu, XCatalunya

Pastilles Finish Powerball Ultimate: un paquet amb 32 unitats per a rentavaixelles. Les càpsules de Finish destaquen per la seva eficàcia comprovada en l'eliminació de brutícia incrustada, deixant la vaixella impecable i amb brillantor que dura molt.

Per què optar per aquest tipus de promocions?

L'aposta per les promocions online exclusives té múltiples avantatges que s'alineen perfectament amb les demandes actuals del consumidor. En primer lloc, ofereix comoditat i estalvi de temps, evitant desplaçaments físics innecessaris. A més, la compra online permet una planificació més eficient del pressupost familiar, facilitant un major control de la despesa mensual.

El lot estalvi de Bonpreu és especialment interessant per a aquelles llars que valoren productes de marques consolidades, però que també busquen optimitzar les seves despeses sense renunciar a la qualitat. Aquest tipus de promocions, a més, són una eina efectiva perquè supermercats com Bonpreu puguin incrementar la seva base de clients digitals, enfortint la seva presència en un mercat cada cop més competitiu.

La promoció exclusiva online de Bonpreu es presenta així no només com una oportunitat per a l'estalvi puntual, sinó com a part d'una estratègia més àmplia per fidelitzar el client digital. Una aposta segura tant per a la cadena com per als consumidors, que cada cop són més conscients de la importància de l'estalvi combinat amb la comoditat de la compra online.