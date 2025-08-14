Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Dona sostenint i olorant una peça de roba davant de l’entrada d’un supermercat Lidl
Lidl té la clau perquè la teva roba faci una olor meravellosa per menys de 3 euros | Lidl, Montaje propio, People Images
Societat

Ni sabó ni suavitzant: la novetat de Lidl perquè la teva roba faci una olor meravellosa

Lidl revoluciona la cura de la teva roba amb un producte innovador que deixarà la teva bugada amb una aroma duradora

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Mantenir la roba fresca i amb bona aroma és fonamental a qualsevol llar, especialment quan les temperatures pugen. Els consumidors busquen productes que no només netegin, sinó que també deixin una aroma agradable a les seves peces. En aquest sentit, Lidl ha aconseguit oferir solucions innovadores a preus assequibles, convertint-se en l'opció preferida per a molts

Lidl s'ha posicionat com una de les marques més populars en oferir solucions efectives a preus baixos. Aquest estiu, la cadena de supermercats ha llançat una novetat que està arrasant. Un perfumador floral líquid que promet fer que la teva roba faci una olor meravellosa sense necessitat d'utilitzar suavitzant ni sabó addicional

Publicitat d’un perfumador líquid floral de la marca Doussy amb flors al voltant i un preu de 2,99 en un fons blau cridaner
El perfumador de roba de Lidl és fàcil d'utilitzar i molt barat | Lidl, Montaje propio

La solució perfecta per a una aroma duradora: la té Lidl

Aquest nou perfumador floral de Lidl, sota la seva marca Doussy, està dissenyat per intensificar la fragància de la roba sense sobrecarregar-la. Simplement afegint-lo al calaix del suavitzant, es distribueix uniformement durant el cicle de rentat, deixant una aroma floral fresca i agradable. El millor és que l'aroma persisteix a la roba fins i tot després de ser guardada durant diversos dies, evitant que es generin males olors

A més de la seva fragància duradora, aquest producte destaca per la seva relació qualitat-preu. Per només 2,99 euros, Lidl ofereix una alternativa econòmica a altres productes del mercat que prometen resultats similars, però a un preu molt més alt. Amb aquest perfumador floral, els consumidors poden gaudir de roba fresca, sense haver de gastar una fortuna en productes cars

Dona rossa envoltada de flors roses gaudint de l’aroma, amb un perfumador floral Doussy en primer pla i el logotip de Lidl a la cantonada superior dreta
Amb Lidl et sentiràs en un jardí sense grans complicacions perquè la teva roba faci bona olor | Getty Images, Lidl, Montaje propio

Compromís de Lidl amb el medi ambient i l'eficiència

A més de ser eficaç i econòmic, el perfumador floral de Lidl també destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat. L'envàs d'aquest producte està fet amb un 50% de plàstic reciclat, la qual cosa reflecteix l'esforç de Lidl per oferir productes que siguin respectuosos amb el medi ambient

Aquest perfumador Doussy és ideal per a aquells que busquen una solució pràctica i econòmica perquè la seva roba faci bona olor durant més temps. Està disponible a totes les botigues Lidl a Espanya i s'ha convertit ràpidament en un dels productes preferits dels consumidors, amb una fragància duradora, un preu assequible i un envàs sostenible

➡️ Societat