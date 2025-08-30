Mercadona vuelve a acertar: la novedad de panadería que sabe a gloria y ya arrasa

Mercadona es un referente para quienes disfrutan de descubrir novedades en el supermercado. Cada semana sorprende con productos que conectan con las preferencias de los consumidores. Y estos, buscan los creadores de contenidos que les dan a conocer los más deliciosos lanzamientos de Mercadona.

Una de sus secciones más visitadas, es la panadería y no deja de crecer en popularidad. Ahora, Mercadona ha estrenado una propuesta que mezcla un sabor conocido que a todos gusta y un precio ajustado al bolsillo.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

El hojaldre de Mercadona se viraliza

El nuevo hojaldre sabor pizza ya está disponible en la panadería de Mercadona y ha causado sensación entre los clientes habituales. Cada pieza pesa 100 gramos y se vende por solo 1,30 euros.

Su textura crujiente y su relleno sabroso lo convierten en una opción perfecta para disfrutar en cualquier momento del día. Los consumidores destacan su sabor equilibrado y lo definen como “riquísimo” y “muy bueno”.

Aunque algunos mencionan que por lo delicioso de su relleno, sería perfecto añadir un poco más. Sin embargo, la mayoría coincide en que se trata de un acierto rotundo. Este es un ejemplo más de cómo Mercadona entusiasma a sus consumidores y sus productos tienen muchos seguidores en las redes.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Opiniones de los consumidores de Mercadona

En redes sociales, la publicación sobre este hojaldre no tardó en acumular comentarios positivos. Frases como “está buenísimo” o “muy rico” se repiten una y otra vez entre los consumidores. Las reacciones demuestran que la novedad ha logrado hacerse un hueco en la lista de favoritos de la panadería.

La combinación de masa ligera con un relleno de sabor familiar conecta con el gusto de la mayoría. Además, la facilidad de tener un snack recién hecho y listo para llevar lo convierte en un aliado ideal para quienes buscan practicidad sin renunciar al buen sabor.

| Mercadona

Un lanzamiento más de Mercadona que refuerza la confianza

Mercadona se consolida cada día más con sus novedades que responden a las expectativas del público. Este hojaldre sabor pizza es un gran ejemplo de cómo Mercadona no deja de ser tendencia.

Su precio competitivo y la calidad del producto lo colocan como una opción atractiva tanto para un antojo como para acompañar una comida ligera. La buena acogida confirma que la panadería del supermercado sigue sumando aciertos.

En definitiva, Mercadona ha vuelto a demostrar que conoce las preferencias de sus clientes y sabe cómo sorprenderlos. Con productos así, no es extraño que su panadería siga arrasando en popularidad.