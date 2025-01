El lot estalvi d'esmorzar a Bonpreu i Esclat amb gairebé el 50 % de descompte

En moltes ocasions, l'esmorzar es converteix en l'àpat oblidat del dia, fins i tot malgrat que els experts en nutrició recomanen no saltar-se'l. Sigui per les presses de la rutina diària o per la dificultat de trobar propostes ràpides i apetitoses, acaba relegat a un segon pla.

Tanmateix, Bonpreu i Esclat han decidit posar-hi remei a aquesta situació amb un lot que reuneix alguns productes ideals per arrencar la jornada amb energia. El millor de tot és que aquest pack, de preu habitual 11,67 €, es pot aconseguir per 5,99 €, la qual cosa suposa gairebé un 50% de descompte.

Un 'pack' molt divers

Aquest lot es compon de quatre referències que, en conjunt, cobreixen diverses de les necessitats bàsiques de l'esmorzar. La primera és la Xocolata amb llet extrafina Nestlé, un clàssic amb el qual generacions han crescut, gràcies al seu sabor suau i textura cremosa. El pack inclou tres tauletes de 125 grams cadascuna.

El que brinda l'oportunitat de compartir-les en família o de reservar-ne una part per a capricis puntuals al llarg de la setmana. A més, la seva versatilitat fa que serveixi tant per gaudir en trossos amb cafè o llet calenta, com per fondre en receptes de rebosteria.

| Dreamstime

El segon producte és Milka Biscuit Cake & Choc, un híbrid entre galeta i bescuit que s'ha convertit en un dels consentits d'amants del dolç. Ve en un pràctic format de 175 grams, fàcil de transportar i de guardar al rebost.

El seu sabor a xocolata s'integra amb un toc de bescuit esponjós, oferint una textura cruixent per fora i suau per dins. Si busques donar-li un gir diferent als teus matins, pots combinar aquest producte amb una fruita o un iogurt natural, completant així un esmorzar equilibrat.

Per la seva banda, les galetes originals Oreo de 154 grams resulten inconfusibles per la seva dolça doble capa de galeta de cacau i el seu farciment cremós. Encara que tradicionalment es consumeixen tal qual, mullades en llet, han sorgit multitud de receptes —des de smoothies fins a gelats— que incorporen aquestes galetes com un ingredient. Per a l'esmorzar, constitueixen un encert segur, ja sigui en companyia d'una beguda calenta o com a part d'un bol de cereals.

| BonpreuEsclat

Finalment, el quart element que integra aquest lot estalvi és un suc 100 % poma Granini d'1 litre. Es tracta d'un suc totalment natural, sense sucres afegits, que permet gaudir del sabor autèntic de la poma.

Aquest producte és el contrapunt perfecte per equilibrar la dolçor de les galetes i la xocolata, assegurant un esmorzar refrescant i carregat de vitamines. La seva presentació en ampolla de plàstic fa que sigui molt còmode de servir, tant a casa com fora d'ella.

El preu total dels articles per separat rondaria els 11,67 €. Tanmateix, gràcies a aquesta oferta de Bonpreu i Esclat, pot adquirir-se per tan sols 5,99 €, la qual cosa suposa pràcticament la meitat. Aquesta rebaixa tan atractiva s'inscriu en la línia “lot estalvi” de la cadena, concebuda perquè els consumidors aprofitin packs de productes demandats a un cost molt més reduït.