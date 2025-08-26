Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Un home amb camisa blava aplaudint davant d'un cartell de Lidl en un entorn interior.
Lidl té, des d’ahir, la solució més pràctica que tothom estava buscant | Getty Images, Lidl
Societat

Lidl va deixar ahir Leroy Merlin per terra: la novetat que ningú esperava i arrasa

Descobreix la darrera novetat que ha arribat a les botigues de Lidl deixant la competència sense opcions

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Avui els supermercats s'han transformat en espais que ofereixen molt més que la compra setmanal. Cada visita ofereix la possibilitat de descobrir productes pràctics que fan la vida més senzilla. Mercadona ha destacat per apropar aquestes solucions al consumidor amb preus accessibles i pensats per a tothom.

Lidl, per la seva banda, ha trobat la fórmula per competir d'igual a igual amb gegants del sector. Els seus llançaments combinen utilitat i sorpresa, cosa que atrau cada setmana milers de clients. I algunes d'aquestes novetats es converteixen ràpidament en autèntics fenòmens de consum a tot Espanya.

Tres làmpades LED floten sobre un fons borros d’un edifici modern amb colors blau i groc.
La làmpada LED de Lidl amb sensor de moviment es presenta en tres versions | Lidl, Montaje propio

Una opció pràctica i assequible

Des d'ahir, Lidl té disponible la Làmpada LED amb sensor de moviment, que es ven a totes les seves botigues al preu de 5,99 euros. La seva acollida ha estat immediata per la seva funcionalitat i baix cost.

El dispositiu s'encén automàticament en detectar moviment i s'apaga després de 30 segons. Això el converteix en un recurs eficient i còmode per al dia a dia de qualsevol consumidor.

S'ofereix en versions de 4, 6 i 8 LEDs, amb potències que van des de 0,58 W fins a 1,04 W. La seva llum blanca freda aporta claredat i el seu disseny compacte la fa versàtil per a múltiples usos.

Làmpada LED grisa amb sensor de moviment i quatre focus davant d’un fons desenfocat d’edifici modern
La làmpada LED de Lidl amb sensor de moviment és molt pràctica per a certs llocs | Lidl, Montaje propio

Característiques que conquereixen el consumidor

Un dels avantatges més valorats és la seva vida útil, que arriba a les 30.000 hores. A això s'hi suma la facilitat d'instal·lació, ja que funciona amb piles i no requereix cables ni eines.

El model de 4 LEDs compta amb un capçal giratori, cosa que permet dirigir la il·luminació segons la necessitat. Aquest detall augmenta la seva utilitat en espais petits o racons foscos.

El seu pes és molt lleuger, entre 155 i 180 grams, segons la versió. I el seu material de plàstic resistent en facilita la col·locació en armaris, passadissos, tauletes de nit o escales. Sobretot, és especialment útil quan es necessita comptar amb il·luminació cada vegada que s'hi entra.

Llum LED encesa en un prestatge amb roba doblegada i el logotip de Lidl a la cantonada superior esquerra
Tenir tres mides permet triar la millor per a cada espai | Lidl, Montaje propio

Lidl davant de les botigues tradicionals

L'arribada d'aquest producte ha sorprès molts consumidors que abans acudien a les botigues tradicionals. Lidl ofereix ara una alternativa pràctica, econòmica i fàcilment accessible a la seva xarxa de supermercats. Lidl demostra una vegada més la seva capacitat d'anticipar-se a les preferències del públic.

Els consumidors valoren trobar en un sol lloc articles útils per a la vida domèstica. I comptar amb solucions eficients d'il·luminació és especialment pràctic per a les llars espanyoles.

La Làmpada LED amb sensor de moviment de Lidl és un exemple de com el supermercat sap sorprendre amb novetats útils. Per 5,99 euros, ofereix als consumidors espanyols una alternativa duradora, assequible i funcional que competeix directament amb els gegants del bricolatge.

➡️ Societat