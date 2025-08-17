KO a MediaMarkt: Lidl ja té l'electrodomèstic del qual no et separaràs aquest agost

L'estiu porta amb ell altes temperatures que fan imprescindible comptar amb solucions per mantenir-se fresc. Enmig de la recerca de productes eficaços, els clients valoren electrodomèstics que ofereixin resultats immediats sense complicacions. És per això que els electrodomèstics per combatre la calor s'han tornat essencials durant aquesta temporada.
Lidl continua sent una de les cadenes més populars gràcies als seus productes de qualitat a preus competitius. Aquesta temporada, Lidl ha llançat un aparell que promet ser la millor opció per mantenir-se fresc sense necessitat de recórrer a alternatives més costoses. Aquest aparell està dissenyat per garantir comoditat sense complicacions, sent la solució ideal per a moltes llars.
Lidl ven el ventilador de torre més eficient i còmode
Lidl té el ventilador de torre Ufesa 45 W, un producte que s'ha guanyat la preferència dels consumidors aquest estiu. Aquest ventilador compta amb tres velocitats ajustables, cosa que permet adaptar-lo a les necessitats de cada usuari. El seu moviment oscil·lant, tant a la dreta com a l'esquerra, permet que l'aire circuli per tota l'habitació, assegurant frescor a cada racó.
A més, el ventilador té un disseny pràctic i lleuger, amb un pes de només 2,3 kg. Inclou una nansa de transport que facilita moure'l d'una habitació a una altra sense esforç. Això el converteix en una excel·lent opció per a qui busca un aparell versàtil i fàcil d'utilitzar, sense ocupar massa espai a la llar.
Temporitzador i comandament a distància: comoditat i estalvi d'energia
El ventilador Ufesa no només és pràctic, sinó que també compta amb funcions avançades com el temporitzador de 7,5 hores. Aquesta funció és ideal per a qui prefereix que el ventilador s'apagui automàticament després d'un temps determinat. A més, el seu comandament a distància permet ajustar fàcilment la velocitat i el temporitzador des de qualsevol lloc de l'habitació.
Una altra característica és el seu baix nivell de soroll, amb només 55 dB de potència sonora, cosa que el fa ideal per a fer servir durant la nit sense molèsties. El seu disseny compacte i el seu peu antilliscant de silicona el fan segur i estable a qualsevol superfície. Aquest ventilador és perfecte per gaudir d'un estiu més fresc sense necessitat de recórrer a alternatives costoses.
Lidl continua sorprenent els consumidors amb productes innovadors i accessibles. Aquest ventilador Ufesa 45 W, a només 59,99 euros, s'ha consolidat com una de les opcions més populars per mantenir la llar fresca.