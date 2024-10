El final d'octubre arriba amb una bona notícia per als pensionistes catalans

La situació actual de les pensions a Catalunya reflecteix un context de tensió i debat, ja que, igual que a la resta d'Espanya, s'enfronta a una demanda creixent a causa de l'envelliment de la població i la disminució de la natalitat. Aquesta realitat ha posat en perill la sostenibilitat del sistema de pensions, i molts catalans temen que les futures generacions no puguin accedir als mateixos beneficis que els jubilats actuals.

Tot i que el Govern espanyol ha pres mesures, com ara la reforma de les pensions per vincular-ne l'augment a l'índex de preus al consum (IPC) i estendre l'edat de jubilació, persisteixen inquietuds sobre la viabilitat del sistema a llarg termini. A Catalunya, en particular, aquest debat té una forta càrrega social i política, ja que molts ciutadans veuen a l'autonomia econòmica una possible via per enfortir un sistema de pensions més adequat a la realitat catalana.

Un increment aquest mes

La pensió mitjana a Catalunya es va incrementar un 5,18% a l'octubre i es va situar en 1.310,11 euros respecte al mateix mes de l'any passat, segons va informar divendres el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es tracta d'una retribució 50 euros per sobre de la mitjana registrada a l'Estat (1.259,6) i en total hi ha 1.792.010 pensionistes catalans, un 1,02% interanual més.

D'aquests, 1.187.574 van ser per jubilació (66% del total), amb una prestació mitjana de 1.479,35 euros. Les dades del ministeri també necessiten que el desè mes de l'any l'assignació per incapacitat permanent s'ha fixat en 1.281,07 euros, la de viduïtat en 915,02 euros, la de favor a familiars en 821,88 euros i la d'orfandat 497,06 euros.

| Getty Images

La pensió mitjana al conjunt d'Espanya a l'octubre ha estat de 1.259,6 euros, un 5,2% més en comparació del mateix mes de l'any passat. La Seguretat Social va abonar més de 10,2 milions de prestacions a 9,3 milions de persones, tres quartes parts de les quals van acudir a la jubilació amb un import mitjà de 1.447,3 euros.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha destacat que les jubilacions anticipades "s'han reduït considerablement" entre el gener i el setembre d'aquest any, situant-se per sota del 30% (28,9%). En total hi ha 76.793, un 11,1% menys en comparació del 2019, quan aquesta modalitat era el 40% de les noves jubilacions.

Una proposta controvertida

La proposta d'alguns sectors polítics d'un sistema de pensions propi per a Catalunya desperta controvèrsia. Mentre alguns argumenten que un sistema català permetria més eficiència i adaptabilitat a les necessitats locals, altres temen que, sense el suport estatal, la sostenibilitat financera podria ser complicada.

La situació es veu agreujada per les dificultats del mercat laboral, amb feines cada vegada més precàries i un augment en la temporalitat, cosa que afecta negativament les cotitzacions i, per tant, el finançament del sistema. En aquest context, les pensions han esdevingut un tema prioritari a Catalunya, tant a nivell polític com social, amb mobilitzacions freqüents i un interès constant per aconseguir garanties d'un futur estable per als pensionistes actuals i futurs.