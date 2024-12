Errors comuns en català que probablement estàs cometent

La llengua catalana pot presentar, fins i tot als parlants més avesats, una sèrie d’esculls que acaben generant certs errors freqüents, tant en l’escriptura com en l’expressió oral. Aquests errors sorgeixen sovint per la influència d’altres llengües semblants, per cert desconeixement de la normativa o bé per la dificultat d’algunes formes verbals i les variants dialectals.

Tot i que el català disposa d’un seguit de recursos normatius, és habitual ensopegar amb determinades confusions que, amb una mica d’atenció i pràctica, es poden anar corregint amb facilitat. En aquest article explorarem algunes de les faltes més comunes, amb l’objectiu d’ajudar-te a polir la teva expressió i a guanyar confiança en l’ús quotidià de la llengua.

Confondre barbarismes i catalanismes

Un dels errors més habituals entre els parlants de català és la introducció de mots o expressions procedents del castellà, el francès o l’anglès. Que s’han incorporat a l’ús col•loquial sense passar pel filtre de la normativa. Aquests termes sovint reben el nom de barbarismes i, per desgràcia, s’han arrelat fins al punt que de vegades passen desapercebuts.

Per esmenar aquesta situació, és important conèixer la forma catalana correcta i fer un esforç conscient per substituir l’ús d’aquests mots per les alternatives normatives.

| Getty Images

Aquest procés requereix constància i compromís, però amb el temps esdevingui un hàbit natural, especialment si t’atures a reflexionar sobre els mots que utilitzes i cerques sinònims acceptats. Igualment, és important diferenciar entre paraules que podrien semblar barbarismes i mots que són perfectament catalans.

Per exemple, hi ha mots d’origen antic que sovint es confonen amb castellanismes, però que tenen una llarga tradició literària i un ús totalment legítim.

Quan en dubtis, val la pena consultar el diccionari normatiu o bé recórrer a fonts fiables. Com ara l’Institut d’Estudis Catalans o la secció lingüística dels mitjans de comunicació públics, que sovint disposen de guies per evitar caure en l’error. Tenir presents aquestes eines et permetrà polir el teu ús de la llengua i guanyar maduresa lingüística.

Dubtes amb l'ortografia i les conjugacions

Més enllà dels barbarismes, hi ha errors que sorgeixen del desconeixement de les formes verbals o de la normativa ortogràfica. L’ús d’accents, dièresis i guionets, així com la distinció entre vocals obertes i tancades, segueix sent un repte per a molts.

| Getty Images

Aquest desconeixement pot induir errors i, de vegades, fer perdre matisos essencials en el significat de les paraules. Una de les millors maneres de superar aquestes dificultats és la lectura constant de textos ben escrits, preferentment publicats en mitjans reputats o procedents d’editorials que vetllin per la qualitat lingüística.

La lectura enriqueix el vocabulari i permet familiaritzar-te amb formes normatives que potser no utilitzes habitualment. Un altre aspecte que genera confusió és la conjugació de determinats verbs irregulars i la distinció entre formes cultes i col•loquials.

L’ús dels temps verbals més genuïns, conèixer quan utilitzar un pretèrit perifràstic i quan recórrer a d’altres temps és essencial per mantenir la riquesa i l’autenticitat de la llengua catalana.

Si et sorgeixen dubtes, no dubtis a consultar gramàtiques reconegudes o a assistir a cursos de formació lingüística. La perseverança i la dedicació són claus per interioritzar aquestes normes i convertir-les en part natural del teu bagatge lingüístic.