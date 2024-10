Diumenge escampa la pluja encara que aquestes 10 comarques segueixen en risc

per Pol Nadal

Diumenge que ve dia 27 d'octubre, la situació meteorològica a Catalunya millorarà de manera considerable després d'uns dies marcats per la intensa pluja i les alertes emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i aquestes millores a tot el país, encara hi haurà 10 comarques que seguiran en risc a causa de la persistent inestabilitat atmosfèrica que afecta aquestes zones.

Aquestes comarques seguiran sota alerta a causa de la possibilitat de precipitacions intenses, amb acumulacions que podrien superar els 40 mm en 30 minuts, cosa que representa un risc considerable per a la seguretat dels habitants d'aquestes àrees.

La millora del temps s'estendrà principalment durant el matí i la tarda del diumenge, cosa que permetrà una recuperació gradual a les zones més afectades per les pluges torrencials dels darrers dies. Tot i això, el servei meteorològic ha insistit que aquest respir meteorològic no és motiu per abaixar la guàrdia, ja que encara s'esperen ruixats intermitents en algunes àrees clau.

| Canva Pro, XCatalunya

Comarques en risc

Tot i la millora general, 10 comarques de Catalunya seguiran sota risc a causa de les condicions inestables. Les comarques afectades inclouen àrees del nord-est i de l'interior, on la pluja continuarà sent un problema. Segons l'alerta emesa, el grau de risc màxim arriba a un nivell de 4/6, fet que implica la possibilitat que les pluges assoleixin una intensitat superior als 40 mm en només 30 minuts. Les comarques que seguiran amb risc són: Alt Penedès, Garraf, Alt Camp, Baix Penedès, Baix Camp, Tarragonès, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià.

Aquestes zones, situades principalment al sud de Catalunya, són conegudes per la seva vulnerabilitat davant d'episodis de pluges intenses a causa de la seva orografia i proximitat als sistemes muntanyosos. En aquest cas, la zona dels Ports. Les autoritats han recomanat als residents d'aquestes comarques que estiguin alerta, especialment en àrees propenses a inundacions i a les proximitats de rius i torrents que podrien augmentar el cabal de forma sobtada.

Recomanacions davant del risc

El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil han emès una sèrie de recomanacions pels habitants de les comarques en risc. S'aconsella evitar desplaçaments innecessaris i estar atents a les actualitzacions meteorològiques. En cas de fortes pluges, es recomana no estacionar vehicles a zones inundables i evitar creuar rius o rierols que puguin experimentar crescudes sobtades.

A més, les autoritats han alertat de la possibilitat de tempestes elèctriques en algunes de les comarques en risc, per la qual cosa es recomana als habitants que evitin refugiar-se sota arbres o estructures metàl·liques. Les pluges intenses podrien causar problemes a les infraestructures, com ara talls de llum o bloquejos de carreteres, per la qual cosa s'insta la població a estar preparada i a seguir les instruccions dels serveis d'emergència.