Adeu a una taula avorrida a Cap d'Any: Bonpreu i Esclat l'omplen d'aquests productes

El final d'any porta amb si celebracions i moments especials al voltant de la taula. Bonpreu i Esclat ho saben, i han llançat ofertes que no deixen indiferent. Aquestes promocions inclouen productes ideals per a sopars nadalencs i de Cap d'Any.

Des del salmó fumat fins a les gules, tot està pensat perquè no falti de res en les reunions familiars. A més, aquestes ofertes destaquen no només per la varietat de productes, sinó també pels interessants descomptes aplicats en alguns d'ells.

La cadena de supermercats catalana està oferint preus atractius perquè els seus clients gaudeixin sense gastar de més. Amb uns descomptes de fins al 70 % en la segona unitat d'alguns productes, Bonpreu i Esclat busquen convertir les taules nadalenques en un festí.

El salmó fumat, l'estrella de la taula

Un dels productes més destacats en aquestes ofertes és el salmó fumat. L'opció de Martiko, en el seu format de 250 grams, té un preu d'11,29 euros, oferint qualitat excepcional per 45,16 euros el quilo.

| BonpreuEsclat

Per la seva banda, Royal proposa alternatives igual de delicioses, com el seu salmó fumat en llesques a 6,99 euros per 120 grams. A més, aquest últim també compta amb paquets de lloms a 6,99 euros per 100 grams, ideals per a un toc gourmet.

Per als que busquen variar, les cintes de salmó fumat de Royal són una opció creativa i assequible, a només 3,29 euros per 60 grams. Aquest producte és perfecte per preparar canapès o amanides sofisticades. La versatilitat del salmó fumat el converteix en una elecció segura per a qualsevol esdeveniment.

Altres imprescindibles per a sorprendre

La gamma de productes no s'atura en el salmó; les gules també estan en oferta. El pack combinat de gules amb gambes al "ajillo", de La Gula del Norte, està disponible a només 4,13 euros. Només si s'aprofita la promoció del 70 % en la segona unitat; aquest producte és ideal per preparar tapes o entrants que sempre triomfen.

Un altre dels destacats és la crema de bacallà Royal, perfecta per untar i donar un toc sofisticat als aperitius. Aquest producte té un preu de 2,59 euros per 100 grams. D'altra banda, les cues de llagostí cuit Royal, disponibles a 4,69 euros per 140 grams, són una excel·lent opció per a amanides o plats principals.

| Getty Images Signature

Descomptes que no pots deixar passar

El 70 % de descompte en la segona unitat s'aplica a diversos productes, com les gules i el salmó fumat Royal en diferents formats. Aquesta oferta permet estalviar mentre s'adquireixen aliments d'alta qualitat. A més, les opcions disponibles ofereixen versatilitat per preparar plats tant tradicionals com innovadors.

Amb aquestes ofertes, Bonpreu i Esclat es converteixen en una de les millors opcions per omplir la taula de Cap d'Any de sabors deliciosos i productes de qualitat. No oblidis que moltes promocions estan vigents fins al 7 de gener, així que encara hi ha temps per planificar els sopars inoblidables sense excedir molt el pressupost.