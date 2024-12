Confirmat: Els mòbils en què deixarà de funcionar l'App de Caixabank el 2025

L'ús d'aplicacions bancàries s'ha convertit en una part essencial del dia a dia per a milions de persones. Realitzar transferències, consultar el saldo o gestionar pagaments són tasques que, gràcies a aquestes eines, es realitzen de manera còmoda i ràpida des del mòbil. Tanmateix, la constant evolució tecnològica també comporta canvis que poden afectar els usuaris. El 2025, l'app de Caixabank deixarà de ser compatible amb determinats dispositius mòbils.

Els mòbils que deixaran de ser-hi compatibles

Caixabank ha anunciat que la seva app deixarà de funcionar en dispositius amb versions antigues d'Android i iOS. De la mateixa manera, ho farà també en aquells que utilitzin sistemes operatius específics com HarmonyOS, desenvolupat per Huawei. Això significa que els usuaris que no hagin actualitzat els seus dispositius o utilitzin models que no suporten les últimes versions de programari, hauran de buscar alternatives.

| ACN

La mesura té com a objectiu garantir la seguretat i la funcionalitat de l'app, ja que les versions més antigues dels sistemes operatius solen deixar de rebre actualitzacions importants. Encara que això pugui semblar superficial a priori, no ho és, ja que la falta d'actualització de l'aplicació incrementa el risc de vulnerabilitats. A més, l'adaptació a les noves tecnologies permet a l'entitat oferir un servei més eficient i d'acord amb les exigències actuals del mercat.

Quins dispositius es veuen afectats

En el cas dels mòbils Android, seran incompatibles aquells que operin amb versions inferiors a Android 8.0. Per als usuaris d'iPhone, l'app deixarà de funcionar en dispositius que no puguin actualitzar-se a iOS 14 o superior. D'altra banda, els mòbils de Huawei amb HarmonyOS, que no utilitzen Android com a sistema operatiu principal, tampoc podran seguir utilitzant l'aplicació.

Aquest canvi afecta especialment a aquells qui utilitzen models més antics o dispositius que no permeten actualitzacions a causa de les limitacions tècniques. Per a ells, serà necessari plantejar-se actualitzar el dispositiu o recórrer a d'altres formes d'accedir als serveis de Caixabank, com la banca en línia des d'un ordinador.

| Georgijevic

Com preparar-se pel canvi

Per a evitar inconvenients, Caixabank recomana als seus usuaris verificar la versió del sistema operatiu del seu mòbil i actualitzar-lo, sempre que sigui possible. Si el dispositiu ja no suporta actualitzacions, serà necessari considerar l'opció de canviar a un model més nou que compleixi amb els requisits mínims.

Aquest tipus de canvis reflecteixen la necessitat de mantenir els estàndards de seguretat i funcionalitat en un entorn digital cada cop més complex. Encara que pot suposar un inconvenient per a alguns usuaris, la mesura busca garantir una experiència més segura i eficient per a la majoria.