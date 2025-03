Socialité ho confirma: Gir de 180º en la relació entre Sergio Ramos i Pilar Rubio

La relació entre Sergio Ramos i Pilar Rubio ha estat objecte de constants especulacions en els últims mesos, especialment després de la decisió del futbolista de traslladar-se a Mèxic per unir-se a l'equip Rayados de Monterrey. Mentre Ramos s'adapta a la seva nova vida en terres asteques, Rubio ha optat per romandre a Madrid, cosa que ha avivat els rumors sobre una possible crisi matrimonial.

Què ha passat?

El passat 17 de març, Pilar Rubio va celebrar el seu 47è aniversari a Espanya. Coincidentment, un dia abans, Sergio Ramos va ser expulsat amb targeta vermella directa durant un partit entre Rayados de Monterrey i Pumas, cosa que li impedia participar en el següent encontre. Aquest fet va portar molts a especular que el futbolista podria aprofitar la sanció per viatjar a Espanya i ser present a l'aniversari de la seva esposa. No obstant això, segons va informar el programa 'Socialité' de Telecinco, Ramos no va viatjar a Espanya i la parella no es va reunir en aquesta data especial.

Aquesta situació ha intensificat les conjectures sobre l'estat actual de la seva relació, especialment considerant que Rubio ha decidit no mudar-se a Mèxic amb el seu marit. Segons fonts properes, la presentadora ha expressat el seu desig de mantenir la seva residència a Madrid a causa de compromisos professionals i a l'estabilitat dels seus quatre fills.

Les parts implicades parlen del tema

Malgrat les especulacions, tant Sergio Ramos com Pilar Rubio han manifestat públicament el seu amor i compromís mutu. Amb motiu de l'aniversari de Rubio, Ramos va compartir a les seves xarxes socials un missatge emotiu: "T'estimo amb bogeria i només puc agrair-te per ser la millor companya, mare i confident en totes les nostres aventures".

Per la seva banda, Pilar Rubio ha abordat en diverses ocasions els rumors sobre una possible crisi matrimonial. En una entrevista, va afirmar amb contundència que "no és cert" el que es diu sobre la separació i va expressar la seva preocupació per l'impacte que aquests rumors podrien tenir en els seus fills.

A més, la presentadora ha compartit a les seves xarxes socials moments familiars i missatges de suport al seu marit en la seva nova etapa professional a Mèxic. En una publicació recent, Rubio va expressar: "Estem molt orgullosos de tu, del teu esforç i constància en ser cada dia millor".

Projectes professionals (in)compatibles

Malgrat la distància física i les decisions professionals que els mantenen en països diferents, la parella sembla estar compromesa a mantenir la seva relació i donar-se suport mútuament en les seves respectives carreres. Les mostres públiques d'afecte i les declaracions d'ambdós indiquen que, encara que enfronten desafiaments, el seu vincle continua sent fort.

En conclusió, encara que les circumstàncies actuals han generat especulacions sobre una possible crisi entre Sergio Ramos i Pilar Rubio, les declaracions i accions d'ambdós suggereixen que estan treballant junts per superar els desafiaments i mantenir la seva relació sòlida.