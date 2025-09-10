'La Promesa' fa el pas definitiu i desvela allò de Marta Costa: serà aquesta tarda

L'univers de La Promesa se sacseja de nou amb un gir que promet canviar-ho tot. L'avanç anuncia un moviment decisiu que tindrà com a centre Ángela, interpretada per Marta Costa, la trama de la qual s'ha convertit en un dels grans enigmes de la temporada. Els seguidors esperen amb impaciència, ja que aquesta tarda es donarà a conèixer la veritat que el palau ha intentat silenciar.
La ficció d'època de TVE fa mesos que es consolida com un dels grans èxits de la televisió. Cada lliurament aconsegueix mantenir l'audiència en tensió amb noves intrigues i conflictes familiars que no deixen indiferent ningú. Serà aquest el capítol en què es trenqui definitivament el silenci sobre Ángela?
La revelació sobre Marta Costa posa en alerta tothom a La Promesa
El capítol anterior de La Promesa va deixar els espectadors amb el cor encongit. Just quan en Curro es disposava a denunciar en Lorenzo, la inesperada reaparició d'Ángela va canviar el rumb dels esdeveniments. El seu retorn no va portar alleujament, sinó més preocupació, ja que va aparèixer al palau completament desorientada i amb un estat físic alarmant.
La jove, víctima d'un segrest que la va mantenir desapareguda durant setmanes, es va mostrar dèbil i sense forces. La seva condició va despertar la por immediata d'en Curro, que no pot contenir l'angoixa pel que la seva estimada podria haver patit en aquell temps.
Leocadia, incapaç de contenir la ràbia en veure la seva filla en aquell estat, apunta directament contra en Lorenzo. La tensió esclata al palau, ja que ella exigeix explicacions immediates i jura que no descansarà fins que es faci justícia. La set de venjança comença a créixer en el seu interior, prometent una confrontació que marcarà un abans i un després en la història.
El metge que atén Ángela no triga a confirmar que la jove ha travessat un autèntic calvari. El seu diagnòstic no només commou, també desperta la por que les seves seqüeles siguin més profundes del que sembla a simple vista.
Mentrestant, en Curro s'enfronta al dilema de protegir Àngela o enfrontar-se directament a en Lorenzo, conscient que qualsevol decisió pot posar en perill els seus. El patiment d'ambdós es converteix en el motor emocional del capítol, unint els espectadors en la mateixa incertesa.
La resta de trames del capítol que augmenten la tensió a La Promesa
Més enllà del dramàtic retorn d'Ángela, el capítol d'aquesta tarda de La Promesa també ofereix un desplegament de conflictes paral·lels que mantenen el pols narratiu al màxim. L'enfrontament amb el marquès d'Aguinaga escala a un nivell inesperat després de l'acció provocadora de la Catalina. Ella assegura no sentir-se responsable, però l'Adriano l'acusa sense embuts d'haver encès l'espurna que amenaça d'expandir-se sense control.
La situació empitjora quan el baró de Valladares irromp al palau amb un to furiós. Les seves amenaces contra els Luján sacsegen els fonaments de la família i augmenten la por que la tensió es desbordi en qualsevol moment. La Martina observa amb inquietud com tot s'esfondra, mentre la Catalina es manté ferma en la seva postura, sense mostrar penediment.
En paral·lel, en Cristóbal lluita amb la pressió de la Petra, que insisteix a exigir conseqüències pel seu accident. Lluny de cedir, ell respon amb cinisme i recorda a en Ricardo que pot marxar si no accepta la situació.
La trama d'en Manuel, l'Enora i en Toño avança en un terreny cada cop més complex. El jove marquès vol apostar per un nou projecte, però l'Enora es resisteix a abandonar els documents originals del motor. L'Alonso, amb fermesa, llença un ultimàtum al seu fill: o cedeix davant la Leocadia o es queda sense suport familiar.
Mentrestant, la Simona aconsegueix trobar la pau després de la seva reconciliació amb en Toño, un respir necessari enmig del torb d'aquests conflictes. No passa el mateix amb la Vera, que contempla aquesta felicitat amb melangia.
L'episodi d'aquesta tarda de La Promesa marca un punt d'inflexió amb la revelació sobre Marta Costa i el destí d'Ángela. L'impacte emocional, les venjances imminents i els conflictes familiars prometen mantenir la tensió al màxim. Podran els protagonistes suportar les conseqüències del que està a punt de desvetllar-se?