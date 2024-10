Polèmica amb el preu abusiu del calendari d'advent d'Ibai Llanos

Ibai Llanos és un dels creadors de contingut i streamers més coneguts a nivell mundial, especialment dins de la plataforma Twitch, on ha consolidat una enorme comunitat. Nascut a Bilbao el 1995, Ibai va començar la seva carrera com a comentarista d'eSports. Particularment de League of Legends, amb la Lliga de Videojocs Professional i, més tard, amb l'equip G2 Esports.

Gràcies al seu carisma i a la seva habilitat per connectar amb el públic, la seva popularitat es va disparar i es va convertir en una figura pionera al món de l'entreteniment digital. El 2021, va decidir emprendre el seu propi projecte juntament amb amics i companys, fundant el seu propi equip de producció i contingut.

A més del seu èxit en xarxes, Ibai ha estat innovador a organitzar i transmetre esdeveniments que han aconseguit audiències massives. Com a combats de boxa entre creadors de contingut o el seu esdeveniment anual “La Velada de l'Any”, on hi participen celebritats d'internet i artistes. A més, també ha arribat a col·laborar amb diferents marques, com Carrefour, amb què recentment ha llançat un producte nadalenc que ha estat una contundent onada de polèmiques.

| @ibaillanos

Un preu desorbitat

Ibai Llanos ha col·laborat amb Carrefour per llançar un calendari d'advent personalitzat que promet sorprendre els seus seguidors. Tot i això, l'emoció inicial que va generar aquesta notícia ha donat pas a una creixent polèmica en xarxes socials. A causa del preu del producte, que ha estat qualificat per molts usuaris com a "abusiu"; i és que en total el producte de Nadal valdrà 19,99 euros.

El calendari, dissenyat per acompanyar el compte enrere cap a Nadal, inclou diferents articles inspirats en l'univers d'Ibai. Això podria atraure tant els seus seguidors com els fanàtics dels productes d'edició limitada.

Però el preu d'aquest calendari ha causat un gran enrenou. El cost supera les expectatives de molts, cosa que ha provocat una onada de comentaris a xarxes socials. Que acusen a l'streamer i Carrefour d'aprofitar-se de la popularitat d'Ibai per vendre un producte “innecessàriament car”.

Alguns seguidors expressen la seva decepció, esmentant que esperaven que Ibai fos més conscient del preu i les possibilitats econòmiques de la seva audiència. Les queixes han portat altres usuaris a reflexionar sobre com afecta el preu l'accessibilitat a aquest tipus de productes. I si és realment apropiat que un producte vinculat a un creador tan popular tingui un preu tan elevat.

Tot i la polèmica, el calendari d'advent s'ha convertit en tendència en xarxes i és probable que mantingui una alta demanda. Això demostra el gran poder de convocatòria d'Ibai, encara que no tots estiguin d'acord amb el cost del producte. Veurem doncs, si en unes setmanes, quan comenci el desembre, aquest producte és utilitzat o no a les cases.