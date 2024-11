Òscar Nebreda, convidat de Col·lapse a TV3, què va ser del creador de Jordi Culer

per Sergi Guillén

Ahir, el FC Barcelona va celebrar 125 anys d'història en una emotiva cerimònia al Gran Teatre del Liceu. Aquest aniversari va destacar la importància del club com a símbol de Catalunya, reunint jugadors, directius i personalitats importants a l'esdeveniment.

Durant la cerimònia, es va presentar Cat, la nova mascota del Barça que representa l'essència del club. La figura, dissenyada a partir de l'escut del club, cerca connectar amb les generacions més joves i reforçar la identitat culer.

L'esdeveniment va incloure discursos, música i un homenatge als valors que han marcat 125 anys d'història. Amb “Cat”, el Barça fa un pas cap al futur mentre celebra la seva rica tradició i compromís amb els aficionats. A més, representa també passar el testimoni a altres personatges que han marcat la història del club, com ara és el cas de Jordi Culer, creat pel mític Òscar Nebreda.

El dibuixant, a Col·lapse

El programa de TV3 Col·lapse reuneix una varietat de convidats de gran interès del panorma a Catalunya, amb noms destacats en àmbits tan diversos com l'esport, l'humor i la música. A més, amb els convidats, l'espai de Ricard Ustrell cerca rendir homenatge al 125è aniversari del FC Barcelona.

Entre ells, Louis Van Gaal, conegut exentrenador del Barça, aportarà la seva experiència a l'esport. Mentre que el periodista Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional, oferirà una visió crítica i acadèmica dels temes actuals. A més, els Mamarazzis i Joel Díaz enriquiran el programa amb la seva perspectiva única i la capacitat per connectar amb el públic.

Un dels convidats més destacats d'aquesta nit és Òscar Nebreda, un històric de l'humor gràfic a Catalunya. Cofundador de la revista El Jueves i caricaturista reconegut, la seva trajectòria està marcada per una crítica social i política aguda.

Nebreda és cèlebre pel seu estil irreverent i provocador, que ha ajudat a marcar l'humor satíric al panorama català. Durant la seva participació a Col·lapse, s'espera que comparteixi diferents reflexions sobre la seva carrera, la manera d'abordar la censura i com percep l'humor en el context actual.

El programa també comptarà amb “la presència” de la seva gran creació, Jordi Culé. I el grup musical Hip Horns Brass Collective, que promet un toc vibrant amb la seva música en directe.

Aquest col·lectiu s'ha guanyat una reputació sòlida per les seves interpretacions enèrgiques, i la seva participació assegurarà un component artístic de qualitat al programa d'avui. Finalment, la diversitat temàtica d'aquesta edició de Col·lapse inclou temes com ara el coaching personal, presentat per Sergi Pàmies.

I altres sorpreses que fan aquest espai un dels favorits de l'audiència catalana. Amb la combinació de la sàtira d'Òscar Nebreda, la profunditat d'Urias i el dinamisme dels altres convidats, el programa del dia d'avui promet ser una vetllada totalment imperdible.