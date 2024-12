Carla Vigo, neboda de Letícia Ortiz, passa a l'atac: 'Amb el meu pare...'

per Sergi Guillén

Carla Vigo, neboda de la Reina Letícia, fa anys que és al punt de mira mediàtic. La seva vida no ha estat exempta de polèmiques. La jove s'ha convertit en una cara coneguda, tant pel seu parentiu amb la família reial com per la seva personalitat única.

Als 23 anys, Carla no dubta a parlar amb franquesa, mostrant-se sempre fidel als seus valors i éssers estimats. Tot i les crítiques constants, Carla ha optat per no amagar-se. Ha construït una carrera artística allunyada dels convencionalismes reals.

Ha demostrat una enorme fortalesa en defensar-se dels que intenten jutjar-la per la seva aparença, decisions o vincles familiars. La seva postura ferma li ha guanyat el suport de molts seguidors a les xarxes socials.

La relació de Carla amb la seva tieta, la Reina Letícia, també ha estat objecte d'especulació. Tot i això, la jove ha deixat clar el seu respecte i afecte cap a la monarca. Aquesta connexió, però, no l'ha protegit del centre mediàtic, cosa que la Carla ha sabut manejar amb una gran maduresa i una actitud combativa davant dels seus detractors.

| Carla Vigo

En defensa del seu pare: 'Que baix em sembla'

Recentment, Carla Vigo es va enfrontar a un atac personal cap al seu pare, Antonio Vigo. Un comentari despectiu qüestionava el seu paper com a progenitor. El missatge insinuava que ell no havia sabut educar la seva filla ni ensenyar-lo a estimar-se.

Indignada, Carla va respondre amb contundència: "Cal que atrevir-se a ficar-te amb el meu pare sense conèixer-lo. Que baix em sembla". La noia va deixar clar que no tolerarà insults contra la seva família, mostrant una vegada més el seu caràcter protector.

A més, Carla va afegir que accepta crítiques cap a ella mateixa, però mai cap als seus éssers estimats. "Amb mi us podeu ficar, però amb el meu pare ni mitja", va concloure, deixant clar que la seva família és intocable.

No és la primera vegada que defensa públicament el pare. El 2021, ja va reaccionar contra comentaris que involucraven Antonio Vigo, reafirmant que no permetria atacs injustificats.

Contra els haters i les crítiques al seu estil

Carla no només ha hagut de bregar amb comentaris sobre la seva família, sinó també sobre la seva manera de vestir. En xarxes, alguns van qüestionar les eleccions de moda, qualificant-les de "provocatives".

Tanmateix, tant la Carla com els seus seguidors van defensar la llibertat d'expressió. "Cadascú es vesteix com li dóna la gana", va respondre un usuari, donant suport a la jove. Altres missatges van destacar la seva autenticitat i valentia davant dels prejudicis.

Aquesta onada de suport és especialment considerable en un moment delicat per a Carla. Al setembre, va tornar al pis tutelat del qual havia sortit mesos abans.

Aquest espai gestionat per l'Associació d'Iniciatives Socials (AISSE) ofereix suport a joves amb dificultats emocionals o mentals. Carla ha demostrat que, malgrat els desafiaments, continua endavant amb força i determinació.