Letícia Ortiz més rica que mai: Així creix el seu patrimoni

La figura de Letícia Ortiz no deixa de suscitar interès per múltiples motius. Si bé va començar la seva trajectòria professional com a periodista de classe mitjana, el transcurs dels anys i el seu ingrés a la família reial l'han situat en un dels escalafons més alts de la societat espanyola, també pel que fa a la seva fortuna personal. Malgrat els esforços de la Corona per mostrar-se transparent, el patrimoni de la reina Letícia es manté en un discret segon pla, generant constants especulacions dins i fora d'Espanya.

El context: crisi i regeneració de la monarquia

L'arribada de Felip VI i Letícia al tron va coincidir amb un moment extremadament delicat per a la monarquia espanyola. Escàndols relacionats amb corrupció, caça il·legal i ocultació de béns havien minvat la credibilitat de la institució durant els últims anys de Juan Carlos I. Una de les primeres mesures per restaurar la confiança pública va ser l'abdicació de l'anterior monarca, seguida per una estratègia de transparència que va incloure la publicació del patrimoni de Felip VI, xifrat en 2,57 milions d'euros el 2022.

No obstant això, aquesta maniobra no va dissipar tots els dubtes. Mentre que Felip VI va haver de declarar els seus béns, la reina Letícia no estava subjecta a les mateixes obligacions de transparència, pel fet de no disposar de la titularitat de la Corona. Aquesta disparitat ha alimentat la curiositat al voltant del seu veritable nivell de riquesa, especialment tenint en compte el seu salari anual com a consort, que ronda els 150.000 euros bruts.

| Casa Real, Policía Nacional

Del sou de periodista al “misteri” del seu patrimoni

Per entendre la magnitud del possible patrimoni de Letícia, cal remuntar-se al 2014, any en què el diari britànic Express va revelar que l'aleshores reina consort, percebent un sou de 49.182 euros, ja posseïa un capital proper als 8,3 milions d'euros. La xifra va sorprendre no només la premsa internacional, sinó també l'opinió pública espanyola, ja que la reina prové d'una família de classe mitjana i va exercir com a periodista a Televisió Espanyola, on difícilment s'assoleixen remuneracions tan elevades.

Des de llavors, el seu patrimoni hauria augmentat de manera significativa. Amb l'actualització del seu sou fins a uns 150.000 euros a l'any i els diversos beneficis inherents a la Corona, experts en finances i cases reials calculen que la fortuna de Letícia supera avui els 9 milions d'euros. Si bé aquestes dades no basen en una font oficial —a causa de l'absència d'una declaració pública de béns—, assenyalen una trajectòria d'increments patrimonials continus.

| YouTube: El HuffPost

La posició de la Casa Reial i el debat sobre la transparència

La Casa Reial argumenta que la reina consort no està obligada a revelar el seu patrimoni, en tant que la normativa se centra en el titular de la Corona, és a dir, en el rei. Per a molts observadors, aquest buit legal representa un interrogant sobre com es gestionen o justifiquen els recursos de Letícia. Altres, en canvi, veuen en la reina una figura amb dret a la protecció de la seva esfera privada, especialment considerant que no exerceix un paper constitucional tan definit com el del seu marit.

En qualsevol cas, la polèmica no sembla dissoldre's. Al contrari: el debat sobre la conveniència d'augmentar la transparència en els béns de Letícia persisteix i alimenta titulars a la premsa nacional i internacional. Per a la monarquia espanyola, que viu en una recerca constant de legitimitat, el silenci sobre la riquesa de la reina resulta, en alguns sectors, una font de crítiques i desconfiança. No obstant això, no es preveu, almenys a curt termini, cap canvi que obligui la consort a detallar públicament el seu patrimoni.

Un futur incert a la Casa Reial

Mentrestant, Letícia Ortiz continua exercint el seu rol institucional, compaginant compromisos oficials amb la seva imatge de referent en la moda i el protocol. Més rica que mai i convertida en una de les dones més influents d'Espanya, manté, tanmateix, aquest halo de misteri al voltant de la seva fortuna. A l'espera que hi hagi més moviments per aclarir com i quant s'ha incrementat realment el seu patrimoni, el debat sobre la transparència a la família reial espanyola segueix més viu que mai.