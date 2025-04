José Elías, héroe de Ricard Ustrell, se encara con una periodista: 'Chata...'

El empresario José Elías participó en el programa de TV3, Col·lapse, presentado por Ricard Ustrell y repasó su exitosa carrera con las diferentes empresas que gestiona. Algunos lo consideran un milmilionario que sabe multiplicar los millones de euros que invierte. Durante la entrevista, quedó claro que su figura no deja a nadie indiferente.

Otro día, en el podcast 'Búscate la Vida', ante la pregunta de qué haría con 100.000 euros echó balones fuera. En proporción, esta cantidad para Elías es poco dinero, serían unos miles de euros para una persona vulgar, de clase media. "No le preguntaría a nadie qué hacer con 100.000 euros", empezaba diciendo. "Ese es el primer consejo que te doy. Fórmate, entérate de cómo funcionan las cosas y decide tú lo que haces con los 100.000 euros, chata, pero no me lo preguntes a mí porque yo no tengo ningún interés en que los inviertas en ningún sitio".

Chata. Empezamos bien. Lo segundo es no ayudar. Y lo tercero es criticar a aquellos que piden consejos a los que saben: "Os están vendiendo una película a los jóvenes que no funciona así. Esto es una cajita y a la cajita hay que ponerle cosas dentro. La cajita hay que llenarla y se llena con esfuerzo y sacrificio", dijo durante el citado podcast.

José Elías, uno de los empresarios del momento

José Elías Navarro nació en Badalona en 1976, es un empresario español que ha construido un imperio diversificado tras superar dos quiebras empresariales. Actualmente, figura entre las 50 mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 950 millones de euros según Forbes.

Trayectoria empresarial

Elías comenzó su carrera en el sector de las instalaciones eléctricas, pero tras dos fracasos empresariales, fundó Orus Energía con sus últimos 3.000 euros. Esta empresa evolucionó hasta convertirse en Audax Renovables, una compañía destacada en el sector energético que llegó a facturar más de 2.500 millones de euros anuales.

Empresas y sectores en los que participa

A través de su family office, Excelsior Times, Elías ha diversificado sus inversiones en múltiples sectores:​

Energía: Audax Renovables.

Infraestructuras y telecomunicaciones: Ezentis y OHLA.

Sanidad: Atrys Health.

Alimentación: La Sirena y Parafarma

Inmobiliario: Aspy Renta Vitalicia, Orus Properties y Merkamontgat Corporum Investments.​

Agricultura: Agro Water Almonds, Owa Ecologic y Awa Segre.

Redes sociales y medios: BLV Digital Zone.​

Joyería: Marca JEN.

Filosofía y presencia pública

Elías es conocido por su estilo directo y su presencia en redes sociales, donde comparte consejos sobre emprendimiento y finanzas. Ha participado en podcasts como "Búscate la vida" y "The Wild Project", y ofrece sesiones de mentoría empresarial. En sus intervenciones, enfatiza la importancia de la acción y la resiliencia para alcanzar el éxito empresarial.

Controversias y opiniones

El empresario ha sido crítico con la clase política española y ha expresado opiniones controvertidas sobre diversos temas. En 2021, avaló con 17 millones de euros la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona, pero posteriormente se desvinculó del club debido a discrepancias en la gestión