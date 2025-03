La Isla de las Tentaciones guanya Marc Ribas: Líder d'audiència a Catalunya

El dimecres 5 de març de 2025 es va emetre un nou capítol de la 'Joc de Cartes'. El programa de cuina que presenta el xef Marc Ribas, celebrava l'últim capítol de la temporada i ho feia d'una manera molt especial. Amb un programa resum en el qual repassava els millors moments del curs. Potser per això, els números d'audiència no van ser tan bons.

Per això i perquè durant la mateixa hora també tenia lloc l'emissió del partit d'anada dels vuitens de final de la Champions League, entre el Benfica i el FC Barcelona. Els blaugranes van ser capaços de vèncer els portuguesos per 0-1 malgrat jugar amb un home menys des del minut 20. Pau Cubarsí va ser expulsat amb vermella directa després d'una entrada dura per tallar un contraatac quan era l'últim home.

El programa en el qual competeixen restaurants, en aquesta ocasió, va tenir una audiència del 8,5% i 162.000 espectadors. Després, quan va finalitzar, el programa Zona Champions va aconseguir un 13,3% i 167.000, que no està gens malament i, sobretot, cal destacar que van ser els joves els que més van mirar el postpartit a càrrec de Jordi Grau i companyia.

La Isla de las Tentaciones sol quedar en segona posició respecte Joc de Cartes. No obstant això, en aquesta ocasió, el programa de Telecinco va aconseguir un 16% a Catalunya, el que representa 277.000 espectadors. Entre 22h i 23.35h va guanyar no només a Joc de Cartes sinó també a David Broncano i a Pablo Motos, amb els seus 'La Revuelta' i el seu 'El Hormiguero'.

Per sexes, el van veure més les dones que els homes. 19,7% vs 11,2% i per edats, la franja adolescent i jove continua sent molt fidel. El 38,7% dels joves d'entre 13 i 24 anys van connectar amb el programa de Telecinco.

Andalusia, el gran feu

Bona part de l'audiència de la Isla de las Tentaciones a nivell espanyol s'explica gràcies als bons números d'Andalusia. Casualitat o no aquesta és la comunitat autònoma que aporta més audiència al reallity de Telecinco.

En aquest sentit, fa uns dies explicàvem que a Catalunya, preocupava el fet que creixés l'audiència de la Isla de las Tentaciones entre els més joves, sovint, adolescents amb edat d'escolarització.