La desconeguda història d'en Marc Giró: A punt de morir

En Marc Giró, conegut pel seu estil únic i el seu sentit de l'humor, ha compartit al llarg de la seva carrera nombroses històries que reflecteixen la seva personalitat carismàtica. Una de les més inesperades i sorprenents va ocórrer en un dia aparentment normal, quan va estar a punt de viure un accident que hauria pogut ser seriós.

La tortuga que va caure del cel

Tot va succeir mentre caminava tranquil·lament pel carrer. Sense previ avís, una tortuga de mida considerable va caure del cel, impactant a escassos centímetres d'on es trobava. Sorprès i una mica atordit, en Marc es va quedar mirant l'animal, intentant entendre el que acabava de succeir. Encara que l'ensurt va ser enorme, va reaccionar ràpidament per assegurar-se que la tortuga no estigués ferida i que no hi hagués més perill a l'àrea.

| ElTelevisero, Busracavus Getty Images, XCatalunya

Un company de viatge inesperat

Després de comprovar que la tortuga estava bé, en Marc va començar a buscar el propietari a la zona. Va anar porta per porta preguntant si algú coneixia l'animal, però no va obtenir respostes clares. La situació es va complicar perquè, aquell mateix dia, tenia programat un viatge a París. En lloc de deixar l'animal abandonat, va prendre la decisió d'emportar-se'l amb ell.

Així, la tortuga es va convertir en el seu inesperat company de viatge. Durant la seva estada a París, en Marc va cuidar l'animal, donant-li aigua i assegurant-se que estigués en les millors condicions possibles. Encara que la situació era surrealista, la va gestionar amb el seu característic humor i pragmatisme.

| @rtve, YouTube, Canva Pro

El retrobament amb el seu propietari

Al seu retorn a casa, en Marc no es va donar per vençut en la seva recerca del propietari de la tortuga. Finalment, després d'uns dies, va aconseguir trobar la persona a qui pertanyia. El retrobament va ser emotiu, amb el propietari agraint enormement la cura que el presentador havia brindat a l'animal. La tortuga va tornar a la seva llar, i en Marc es va quedar amb una experiència tan inesperada com inoblidable.

Una lliçó d'empatia i humor

Aquesta anècdota no només destaca per la seva singularitat, sinó també per com en Giró la va transformar en una història carregada d'humor i humanitat. La seva decisió de cuidar l'animal i assegurar-se que tornés amb el seu propietari demostra una sensibilitat que connecta amb la seva audiència i humanitza encara més la seva imatge pública. El que hauria pogut ser un ensurt va acabar convertint-se en una aventura que reflecteix l'essència d'en Marc.