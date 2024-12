'Com si fos ahir' del 4 de desembre: El Litus rep una trucada misteriosa

Les trames de ‘Com si fos ahir’ continuen avançant i tot sembla indicar que hi haurà un final intens abans de l’aturada de Nadal. Ara per ara, la trama amb més misteri és la de la desaparició de l’Ismael. Hi ha moltes incògnites per resoldre però a priori hi ha dues opcions. O bé l’Esteve li ha fet mal o bé ell mateix ha desaparegut. Va deixar la Mari Carmen en coma i si s’acaba sabent que el responsable va ser ell, les conseqüències penals poden ser greus.

Aquest dimecres veurem novetats en aquesta trama. A l’avançament ofert per TV3 després del capítol d’avui hem vist que algú truca el Litus. No sabem qui és però si sabem que aquesta persona li diu que l’ha vist. El pare de l’Ismael li pregunta coses per saber si tot coincideix.

Per altra banda, la policia explica al Litus que han vist a través d'unes càmeres que l'Esteve estava espiant el Salva quan va portar els nois a la discoteca. El Litus tremola. Realment té l’Esteve alguna cosa a veure o sembla massa evident? Una teoria que circula per xarxes és que l’Esteve va veure com l’Ismael sortia de la Iaia el dia de l’atac a la Mari Carmen i li estaria fent algun tipus de xantatge.

| TV3

Les males arts de la Lídia

En una segona trama, la Lídia i el Jordi aposten sobre el final de la sèrie que veuen: qui perdi pagarà un sopar a l'altre. Cada cop són més amics i això no agrada a la Gina. Per intentar ‘integrar-se’ mira la sèrie malgrat no li agrada. I acaba encertant. En conseqüència, la Lídia perd i convida a sopar el Jordi, però no a la Gina. És evident que les intencions de la Lídia són fer el màxim mal possible a la seva cosina. I la Gina no se n’adona. Tot això acabarà malament, la Lídia és perillosa.

El Marc i la Korinna viatgen a Alemanya... o no

Finalment, la Korinna proposa al Marc d'anar a Bamberg a conèixer la seva família. La Korinna no pot marxar perquè perd la documentació i el Marc es queda penjat. A més l’Eva també esbroncarà el Marc pel què li ha fet al Marcel. Ningú veu bé aquesta relació. Seguiran endavant o en Marc tirarà la tovallola? Tindrà raó l’Isern i la Korinna s’acabarà enamorant del Marcel?

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 4 de desembre de 2024?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ – recordem que divendres és festiu i no hi ha capítol – començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà la seva durada habitual, uns quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també el podràs mirar en diferent en el moment que vulguis.