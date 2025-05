'Com si fos ahir' del 26 de maig: Detenen l'home que va apunyalar el Toni petit

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 26 de maig arriba marcat per l’esperança de justícia, nous límits personals i un triangle emocional que pot complicar les relacions dins del grup.

Després de dies d’incertesa i dolor, han detingut finalment el principal sospitós de l’apunyalament que va patir el Toni Petit. Aquesta notícia aporta un cert alleujament als seus familiars i amics, però, tot i que la policia avança en la investigació, el Toni no aconsegueix deixar enrere el ressentiment i continua culpant el Karim (Moha Amazian) d’haver estat responsable indirecte del que li va passar al seu fill.

L’esperança del Karim de que tot canviés un cop detingut l’autor dels fets, s’esvaeix. Aquesta tensió afegeix més pressió emocional a una situació que ja era molt complicada, dificultant la reconciliació i la recuperació emocional per a tots els implicats. La relació entre el Toni petit i el Karim, que fins fa poc havia anat creixent, ara es veu amenaçada per la desconfiança i el dolor acumulat. A xarxes socials, els grups de fans de ‘Com si fos ahir’ bullen amb diverses teories.

| TV3

Tot i que aparentment tot indica que la intenció dels guionistes és visibilitzar el racisme, alguns indiquen que pot haver-hi alguna cosa estranya darrere de tot el què va passar. Uns aposten pel Ferni, altres pel Bernat.

Mentrestant, la Gemma decideix fer un pas endavant i aclarir la seva relació amb l’Eugeni. En una conversa directa, li deixa molt clar que no vol tornar a embolicar-s’hi, posant límits per protegir-se emocionalment i evitar més embolics sentimentals dins La Barnateca.

No obstant això, l’Eugeni no tanca la porta a futures relacions ni amb la Gemma ni amb la Cèlia, mantenint el seu paper de seductor i generant encara més incertesa entre les dones del seu entorn professional. I no cal oblidar el seu embolic amb la Cristina. Una Cristina que vol saber coses del passat sentimental de l’Eugeni. Aquesta ambigüitat podria acabar generant nous conflictes i malentesos tant a nivell personal com laboral.

| TV3

La Neus ho sap tot

D’altra banda, la relació entre la Neus i la Sílvia passa per un moment de fredor. La Neus, que fins fa poc compartia temps i entrenaments amb la Sílvia, ara prefereix mantenir les distàncies i s’excusa per no quedar amb ella a entrenar-se durant tota la setmana. Aquesta actitud estranya desperta sospites a la Sílvia, que no entén el canvi d’actitud. El que no sap la Sílvia és que la Neus ja sap que es va embolicar amb el Miqui.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 26 de maig de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’. Començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-sis minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.