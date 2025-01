'Com si fos ahir' del 20 de gener: La Marta rep una trucada que ho pot canviar tot

per Xavi Martín

Arrenca una nova setmana a Com si fos ahir amb canvis inesperats i retrobaments que podrien capgirar el dia a dia dels personatges. El dilluns 20 de gener de 2025 comença amb la Isabel, que anuncia al Joel que finalment ha trobat feina.

Aquesta notícia comporta una promesa que el noi, fins ara, somiava veure feta realitat: la mare li assegura que, ben aviat, podran viure junts. El Joel, que en el seu moment es va sentir decebut en comprovar que no podia marxar amb la Isabel per la seva precarietat laboral, ara se sent eufòric.

No obstant això, la Marta, que fins al moment s’ha encarregat de tenir cura del Joel amb el Salva, no en sap res d’aquests plans. Veu que el noi està més content de l’habitual, fins i tot més confiat, però ignora l’existència del projecte de la Isabel. Mentre intenta esbrinar què li passa, rep una trucada inquietant de la Marina.

| TV3, XCatalunya

El contingut de la conversa encara no és clar, però el to i la cara que fa la Marta quan penja deixen entreveure que no és cap bona notícia. Podria ser una informació que trenqui la bombolla d’il·lusió del Joel? O sabrà que ha estat el Salva qui li ha buscat la feina a la Isabel?

La Cristina coneix el Toni

En una segona trama, la Cristina i la Gemma protagonitzen un viatge força imprevist. La Cristina, entusiasmada amb la decoració de la casa que té a Les Planes, enreda la Gemma perquè l’acompanyi a portar uns mobles nous. Mentrestant, el Toni apareix a casa de la Gemma per recollir unes cartes que encara reben allà a nom seu. Aquesta troballa podria derivar en un moment incòmode, sobretot si el Toni i la Gemma coincideixen precisament abans que ella emprengui el viatge.

| TV3

La Itziar fa una sorpresa a la Sílvia i el Francesc

Paral·lelament, la Sílvia i el Francesc reben una sorpresa que no s’esperaven. La Itziar (Mar Ulldemolins), la dona que va xafar una de les capses de la Sílvia fa uns dies i que vivia en una situació precària dins d’un cotxe, s’ha venut precisament aquest cotxe per obtenir diners. Lluny de pensar només en ella, decideix organitzar un dinar d’agraïment per a la Sílvia i el Francesc, conscients del suport i la comprensió que li han demostrat malgrat algunes desavinences.

El gest és un símbol de reconciliació i, alhora, una manera de compartir la seva nova esperança amb qui ha estat al seu costat en els moments difícils. Durant aquest dinar, l’Ivan coincideix amb la Itziar i, per sorpresa de tothom, estableixen una connexió gairebé instantània.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 20 de gener de 2025?

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i un minut de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-cinc minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.