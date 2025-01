'Com si fos ahir' del 15 de gener: La Gemma fa una advertència greu a la Cèlia

Aquest dimecres 15 de gener, Com si fos ahir ens presenta situacions compromeses i girs inesperats en la vida dels personatges. La Cèlia rep una empenta decisiva per consolidar la seva posició a la consultoria: els seus pares li han avançat els diners necessaris per comprar la part de la Gemma. Aquest nou moviment arriba després de dies de tensions i dubtes respecte a la possible venda de l’empresa.

D’una banda, la Gemma vol treure’s de sobre la responsabilitat de continuar vinculada a la consultoria, i d’altra, el Víctor s’hi veia amb cor de convertir-se en el comprador principal per reforçar el seu pes al negoci.

Li ha sortit malament la jugada i ara caldrà veure si accepta seguir amb el mateix rol quan ja es veia com a soci. La Gemma, en un gest que barreja la generositat amb la necessitat de protegir la Cèlia, li adverteix que el Víctor és un home amb “mal perdre” i que podria reaccionar de manera tempestuosa en descobrir que se li ha escapat de les mans l’oportunitat de ser soci de la consultoria.

| TV3

Ara, caldrà veure fins a quin punt la Cèlia sap gestionar el seu nou paper, fer front al caràcter del Víctor i, alhora, mantenir un bon ambient laboral. Té mala peça al teler. Especialment si, com creuen molts fans de la sèrie, ara que ha descartat la idea, es queda embarassada.

Nou enfrontament entre la Sílvia i la Itziar, un dels nous personatges de 2025

Paral·lelament, la Sílvia viu un episodi que la trasbalsa quan s’assabenta que la Itziar (Mar Ulldemolins), la dona que li va xafar una capsa fa uns dies, es troba en una situació personal extremament precària: viu dins d’un cotxe i acumula molts deutes. Malgrat sentir certa llàstima en veure la cruesa de la situació, la Sílvia també recorda que la Itziar li deu diners, i no està disposada a passar-ho per alt.

Sovint la Sílvia ha pecat de bona fe, però en aquesta ocasió fa valdre el seu dret de reclamar allò que és seu. Al Francesc, que coneix prou bé la Sílvia, li sembla raonable que actuï així: considera que, a la vida, es poden tenir compassió i principis però, alhora, defensar el que et pertoca. Com ha acabat així la Itziar? És – o això diu – xef d’un restaurant amb estrella Michelin.

| TV3

El Litus s'enfada

Mentrestant, a l’entorn familiar del Litus i l’Ismael, sorgeix un altre conflicte que posa en relleu la diferència d’edat i valors. L’Ismael decideix vendre uns jocs antics que pertanyien al seu pare, pensant que podria treure’n uns diners, tal com fa l’Aloma amb els seus objectes.

No obstant això, el Litus s’indigna en comprovar que allò que per a ell té un valor sentimental es converteix en un simple producte de compra-venda. Per acabar de complicar-ho, el Litus es troba amb l’Àngela, i aviat s’adona que els seus punts de vista sobre l’educació i el futur dels fills difereixen força.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 15 de gener de 2025?

L'episodi començarà a les quatre de la tarda i tindrà una durada de quaranta minuts exactes. Així ho estableix la programació oficial de TV3. Com sempre, 'Com si fos ahir' es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.