'Com si fos ahir' del 13 de desembre: La Mari Carmen parla amb els Mossos

El capítol d’avui dijous de ‘Com si fos ahir’ ha acabat amb el què molts ja intuïen. L’Ismael és viu. Però ara s’obren noves incògnites. Qui ha fet la trucada al Litus per dir que l’Ismael està bé? De qui és el cotxe on era l’Ismael? On era el descampat on hi havia el cotxe?

Qui sap si demà ho descobrirem. Als capítols de final de setmana acostumen a passar coses. Hi veurem tres trames. A la primera d’elles, la Mari Carmen li diu a la policia que no va veure el lladre. A l’avançament ofert després del capítol d’avui no hem vist cap escena d’aquest tema i, per tant, no sabem si la Mari Carmen ho diu de veritat o està protegint l’Ismael. Per la seva banda, el Litus i l'Íngrid han enviat molts missatges al mòbil a l'Ismael, no perden l'esperança de trobar-lo.

El Jordi se'n va de casa

En una segona trama veurem com la parella Jordi-Gina continua generant trames i situacions surrealistes. La Gina continua enfadada amb el Jordi després de saber que la Lídia havia dormit a casa seva quan ella era a Madrid. La Lídia està intentant fer mal a la Gina, està molt ressentida. No li perdona com va anar l’herència de la tieta Matilde.

Malgrat tot, la Lídia també ha obtingut diners perquè la Gina li va cedir la seva part. A més l’ha contractat com a interiorista per la reforma de l’edifici de Vic. Una reforma que no para de créixer de preu per culpa de les males arts de la Lídia. Després de l’enèsima esbroncada, el Jordi, fart, marxa de casa i truca a la Lídia per culpar-la del mal moment que està passant amb la Gina.

La Sílvia no està per orgues

A més intentarà que la Sílvia, la seva ex, l’aculli a casa durant uns dies. La Sílvia se’l treu del damunt. Té altres problemes. Està trista perquè el Miqui no l'està ajudant a recuperar el Francesc. De fet ja li va insinuar que si no ho feia, la Neus ho acabaria sabent tot. Per embolicar encara més la troca, l'Ivan li envia un missatge críptic a la Neus per acollonir el Miqui. Al missatge es parla de “la noia de la làmpara”. El Miqui lliga caps de seguida.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 13 de desembre de 2024?

El capítol d'aquest divendres 13 de desembre començarà a les quatre i vuit minuts i durarà gairebé quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.