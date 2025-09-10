Felicitat màxima per a Rafa Nadal i Xisca Perelló: ja han confirmat la data

Rafa Nadal i la seva dona, Xisca Perelló, estan vivint un moment molt especial. Després d'anys marcats per l'exigència de l'esport professional, la parella travessa una etapa més tranquil·la, però igual d'emocionant, en què els reconeixements no deixen d'arribar.
Felicitat màxima per a Rafa Nadal i Xisca Perelló: hi ha data
El divendres 3 d'octubre, la Universitat de Salamanca retrà homenatge a l'extenista atorgant-li el títol de Doctor Honoris Causa. La institució acadèmica ha confirmat la data de l'acte després d'haver aprovat la proposta el passat 16 de desembre al Consell de Govern.
L'elecció de Rafa Nadal com a nou doctor honorífic va ser votada pel Claustre de Doctors, obtenint un resultat clar: 177 vots a favor i 91 en contra. Una majoria va donar suport a la candidatura, que no va estar exempta de debat dins l'entorn universitari.
L'encarregat de presentar i defensar la proposta va ser el degà de la Facultat d'Educació, Ricardo Canal. Durant la seva intervenció, va destacar que el reconeixement no es fonamentava únicament en els èxits esportius del tenista, sinó també en els valors que representa.
Segons va explicar, Rafa Nadal és "un dels millors esportistes de tots els temps" i un referent internacional per la seva disciplina, humilitat, treball en equip i compromís amb l'excel·lència.
L'homenatge arriba menys d'un any després que Rafa Nadal anunciés la seva retirada definitiva del tenis professional. Ho va fer l'octubre de 2024, als 38 anys, després de disputar el seu darrer partit a la final de la Copa Davis, a Màlaga.
Rafa Nadal suma 22 títols de Grand Slam i una carrera marcada per l'esforç i la superació. Aquest nou reconeixement acadèmic, a més, destaca el seu exemple més enllà de l'esport.
No és la primera vegada que Nadal rep aquest tipus de distinció. El 2015, també va ser investit Doctor Honoris Causa per la Universidad Europea de Madrid, en una cerimònia similar. En aquesta ocasió, però, el context és diferent.
La retirada li ha permès estar més present en la seva vida personal i familiar, quelcom que tant ell com Xisca Perelló prioritzen. Per això, aquesta cita a Salamanca no només és un premi a la seva carrera, sinó també un motiu d'orgull compartit amb la seva família.