Emoció a casa d'Alejandra Silva: Richard Gere ha fet el pas més esperat

La història d'amor entre Richard Gere i Alejandra Silva va començar el 2015, quan molts dubtaven que la seva relació prosperés. Deu anys després, la parella no només ha demostrat estabilitat, sinó també un profund compromís mutu.
Es van casar el 2018 i tenen dos fills en comú, a més d'altres dos procedents de relacions anteriors. Lluny del focus mediàtic, han sabut construir una vida familiar sòlida, basada en la discreció i l'equilibri entre els seus mons personals i professionals.
Emoció a casa de Richard Gere i Alejandra Silva
Richard Gere, que durant dècades va viure als Estats Units, va vendre la seva casa a Connecticut el 2024 per instal·lar-se a Madrid al costat d'Alejandra. L'actor va assegurar que aquesta decisió va ser motivada per l'amor cap a la seva esposa i el seu entorn familiar.
Alejandra, que pertany a una família gallega àmplia i molt unida, manté un fort vincle amb les seves arrels. Des de petita ha estiuejat a la costa corunyesa, un lloc carregat de records familiars i al qual sempre ha estat emocionalment connectada.
Richard Gere ha fet el pas definitiu
Ara, han fet un nou pas a la seva vida: la compra d'una casa a la platja de Santa Cristina, molt a prop de la finca familiar dels Silva a Bastiagueiro. Segons Semana, feia temps que buscaven un habitatge a la zona amb vistes al mar, quelcom poc comú en aquesta àrea.
Després de diverses visites i descarts, finalment han aconseguit adquirir una propietat que complia amb les seves expectatives. L'habitatge, construït als anys vint, se situa en un entorn privilegiat davant la platja i envoltat d'un gran pinar.
Disposa de piscina i conserva elements arquitectònics propis de la seva època. La casa pertanyia a una família coneguda a la zona i l'operació es va tancar per un preu proper als 10 milions d'euros.
La ubicació és estratègica: a pocs metres de la casa dels Silva i a només uns minuts caminant per la platja o per carretera. A més, es tracta d'una zona residencial tranquil·la però ben comunicada, amb accés a tots els serveis i envoltada de natura.
L'arribada de l'actor a aquest enclavament gallec podria fins i tot revalorar la zona, que ja de per si compta amb un entorn molt apreciat tant per locals com per visitants. Amb aquesta nova residència, Gere i Silva consoliden encara més el seu vincle amb Galícia.