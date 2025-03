Clàudia Costas, Ona a La Riera, debuta a Com si fos ahir: El nom del seu personatge

per Pol Nadal

Clàudia Costas va intervenir a ‘La Riera’, on es va guanyar l'afecte dels seguidors d'aquesta sèrie. Ona Guitart era néta de Mercè Riera (Mercè Sampietro) i la filla de Claudi Guitart (Pere Arquillué), el més gran de quatre germans. El seguien Ernest (David Selvas), Lluís (Jordi Cadellans) i Sergi (Jordi Planas). El seu germà era Nil Guitart, interpretat per Peter Vives. També vivien amb la parella de la seva mare, amb Lídia (Anna Sahún) que, malgrat no ser la seva mare, apareix convivint al domicili des del principi de la sèrie.

Ona era una estudiant d'empresarials i gràcies als negocis del seu pare, aviat va posar en pràctica els seus estudis. També va treballar en la direcció de ‘La Fonda’, on va conèixer la núvia del seu germà, Marina (Estel Solé), amb qui va tenir una relació difícil des del primer dia.

La seva parella era Daniel Pereira (Jaume Madaula), germà de Maribel, que treballava a la cuina (Montse Morillo). Ell també treballava al restaurant, però com a cambrer. Era una història d'amor entre dos personatges amb un entorn familiar molt diferent. Mentre els Guitart Riera eren una família adinerada a Sant Climent, els Pereira eren una família humil, però treballadora.

| TV3

Clàudia Costas a 'Com si fos ahir'

El personatge interpretat per Clàudia Costas ha tingut una fugaç aparició en el capítol d'aquest dijous 27 de març. Era la professora de teatre d'Ismael. Ella i els seus companys han anat a veure'l a la Barnateca per convidar-lo a la funció que estaven assajant. Una funció en la qual Ismael havia de sortir però que va haver de deixar en posar-se a treballar.

El noi demana permís a Gemma per assistir a l'estrena de l'obra però la seva cap s'hi nega rotundament. Està sola ja que Cristina té la tarda lliure i no és un assumpte de vital importància. Ismael es resigna.

Encara que en el capítol no s'ha dit el nom de la professora, l'hem pogut veure en els títols de crèdit inicials. Es diu Liliana. Està per veure l'evolució del personatge però és pràcticament segur que torni a aparèixer en els pròxims dies i setmanes.

| TV3

Clàudia Costas més enllà de la interpretació

Ho expliquem en aquest diari. Costas és coach per a nous actors. L'artista ho va explicar a TV3 fa unes setmanes, quan encara no es coneixia la seva presència en la sèrie del moment, a 'Com si fos ahir'.