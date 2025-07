Chenoa (50 años) revela una información que podría descolocar a su ex, David Bisbal

La cantante Chenoa ha dado un paso al frente con unas declaraciones que podrían sacudir los recuerdos de su expareja, David Bisbal. En una entrevista reciente, la artista ha hablado sin filtros sobre una decisión personal que marca un antes y un después en su vida.

Aunque su carrera sigue en ascenso, especialmente en su nueva faceta como presentadora, es su reflexión más íntima la que ha captado todas las miradas. Un mensaje que lanza justo cuando parece más fuerte y centrada que nunca, y que podría cambiar la forma en la que el público —y su entorno más cercano— la percibe.

La confesión que nadie esperaba

Durante su intervención en un conocido programa de televisión, Chenoa sorprendió al revelar que está valorando congelar sus óvulos. La artista explicó que, aunque la maternidad no ha sido una prioridad hasta ahora, no quiere cerrar esa puerta de forma definitiva. "Nunca se sabe lo que puede pasar más adelante", afirmó con una sonrisa serena.

Chenoa explicó que esta decisión no está ligada a una pareja actual, sino al deseo de mantener abiertas las opciones. "No lo hago por nadie, lo hago por mí. Si algún día me apetece ser madre, quiero tener esa posibilidad", aseguró.

Este gesto refleja un cambio profundo en su manera de ver el futuro. Lejos de encerrarse en las convenciones, Chenoa busca caminos que se ajusten a sus necesidades reales. “Estoy en una etapa donde pienso mucho en mí, en lo que necesito y en lo que me hace bien”, añadió con convicción.

Una etapa dorada a los 50

Chenoa ha vivido una transformación notable en los últimos años. Además de su papel como presentadora en programas como The Floor u Operación Triunfo, la artista ha adoptado un estilo de vida saludable que le ha devuelto energía y confianza. "Me siento mejor que nunca", afirmó recientemente.

La cantante lleva tiempo enfocada en su bienestar físico y emocional. Entrenamientos de fuerza, rutinas de cardio y una alimentación consciente forman parte de su día a día. “He aprendido que cuidarme no es una moda, es una necesidad”, dijo en una entrevista con una revista de salud.

A sus 50 años, no solo presume de un gran momento profesional, sino también de una paz interna que antes le costaba alcanzar. “Ya no corro detrás de cosas que no me llenan. Si algo me va a restar energía, lo dejo fuera”, confesó.

El amor por su perrita Chloe también ha sido parte fundamental de este bienestar: “Ella me acompaña en todo. Es mi compañera fiel”, expresó emocionada. Asegura que no necesita nada más para sentirse plena.

¿Un mensaje indirecto a Bisbal?

Muchos han interpretado estas declaraciones como una forma de cerrar un ciclo que, en su momento, marcó su vida. La relación con David Bisbal fue intensa y mediática, y aunque ha pasado mucho tiempo, cada nueva revelación de Chenoa reabre la curiosidad pública sobre su historia común. Aunque ella no lo menciona, su mensaje resuena con fuerza en el contexto de aquella mediática relación.

El hecho de que hable ahora, cuando se encuentra en su mejor momento, no ha pasado desapercibido. Varios seguidores han señalado que sus palabras podrían tener un doble sentido. “No es un ataque, es una reivindicación personal”, apuntan desde su entorno.

La decisión de congelar óvulos, sumada a su reflexión sobre el amor y la independencia, dibujan un nuevo perfil de Chenoa. La artista se muestra más libre, segura y con un enfoque firme hacia su futuro. Atrás quedaron los tiempos de buscar validación en el amor romántico.

La artista, que durante años fue encasillada en su papel de ex de Bisbal, ahora habla desde un lugar completamente diferente. Su mensaje es claro: el bienestar no depende de una pareja, sino de uno mismo. Aquella Chenoa emocional que lloraba frente a las cámaras ha dado paso a una mujer que toma el control total de su vida.