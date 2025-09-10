Carlos Alcaraz (guanyador de l'US Open) deixa anar la bomba i revoluciona les xarxes

Carlos Alcaraz ha tornat a deixar sense paraules els seus seguidors després del seu recent triomf a l'US Open. El tenista murcià, que va prometre celebrar la seva victòria amb un gest inesperat, ha complert el que va dir i ha sorprès les xarxes socials amb una nova faceta que ningú veia venir.
Dimarts passat, a través del seu perfil oficial d'Instagram, el campió espanyol va compartir diverses pistes sobre el seu aspecte actual. Les imatges van desfermar una onada de comentaris i especulacions entre els seus seguidors, que no van trigar a preguntar-se quina seria finalment la sorpresa que preparava. Què s'empesca realment el jove prodigi del tennis?
Carlos Alcaraz compleix la seva promesa i sorprèn amb un canvi radical d'imatge
No és la primera vegada que Carlos Alcaraz juga amb la seva imatge i genera titulars per alguna cosa més que el seu talent a la pista. Abans de viatjar a Nova York, es va deixar en mans del seu germà gran, que va decidir rapar-lo completament en un experiment que ell mateix va qualificar després com un error divertit.
El curiós és que aquell tall radical va acabar sent un talismà inesperat. Amb aquell look, Alcaraz va conquerir l'US Open després de derrotar Jannik Sinner i es va coronar de nou com a número u del món. A la roda de premsa posterior, el murcià va deixar caure que tenia pensat "alguna cosa encara millor" per celebrar, sense donar més pistes.
L'expectació va créixer ràpidament. Els seus seguidors, que superen els 7,8 milions a Instagram, es van bolcar a intentar endevinar quina seria la sorpresa. I és que Alcaraz, amb 22 anys, s'ha convertit no només en un ídol esportiu, sinó també en una figura mediàtica capaç d'influir en tendències i converses globals.
El murcià va aparèixer a les seves xarxes amb diverses fotografies en què jugava a la confusió. Primer, amb una sèrie d'imatges amb diferents pentinats fets amb intel·ligència artificial. Després, amb una llarga cabellera de color ros a manera de perruca.
Tanmateix, la darrera foto va ser la que va desfermar totes les especulacions, ja que mostrava Carlos Alcaraz amb paper d'alumini al cap. Un gest evident que s'estava tenyint els cabells d'un altre color. Allà, ja es podia intuir que podia ser un ros platí, tot i que el tenista va voler deixar-ho tot obert al misteri.
El perruquer de Carlos Alcaraz revela el seu canvi de look
La complicitat amb Víctor, el seu perruquer de confiança, ha quedat en evidència una vegada més. Ja a la roda de premsa posterior a la final de l'US Open, Alcaraz el va esmentar directament. "Faré la sorpresa a la gent, ell ja sap què em faré", va comentar.
La intriga va ser resolta poc després pel mateix Víctor, que va compartir a Instagram el desenllaç. Carlos Alcaraz s'ha tenyit de ros platí. El canvi és radical, gairebé blanc, una elecció arriscada que torna a demostrar el seu caràcter atrevit.
"Els homes es vesteixen pels peus i aquest paio té paraula. Novament número 1 i look nou. Carlitos Alcaraz, estem bojos", va escriure l'estilista en una publicació que ràpidament va acumular milers de reaccions.
La notícia no va trigar a convertir-se en tendència, i és que en poques hores, les fotografies de Carlos Alcaraz tenyit de ros platí van generar milers de comentaris. Molts seguidors van aplaudir la seva valentia i van destacar que no tots els esportistes d'elit s'atreveixen amb canvis tan radicals. Altres, en canvi, van mostrar sorpresa i van fer broma que el murcià semblava preparat per protagonitzar un videoclip.
Carlos Alcaraz ha demostrat una vegada més que és molt més que un campió de l'US Open. La seva decisió de tenyir-se de ros platí ha revolucionat les xarxes socials i confirma que, a més de ser el número u a la pista, també ho és en el terreny mediàtic. Serà aquest look un nou amulet per continuar sumant títols?