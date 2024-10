Imanol Alguacil dóna l'OK: La Reial Societat el posa a la venda, 12 milions d'euros

A la Reial Societat, la situació al lateral dret ha generat incertesa. Jon Aramburu, que va assumir la titularitat després de la greu lesió de Hamari Traoré, no ha convençut el cos tècnic ni l'afició. El jove lateral ha mostrat fal·lències en el seu joc i la direcció esportiva considera que el seu rendiment no està a l'altura de les expectatives per competir al capdamunt. Tot i que el veneçolà ha tingut continuïtat, la Reial està disposada a acceptar ofertes que ronden els 12 milions d'euros, segons ha informat El Nacional; en aquest cas, aniria a buscar un altre lateral de renom.

La lesió de Traoré, titular indiscutible que estarà de baixa per tota la temporada a causa d'un trencament del lligament encreuat anterior, ha deixat un lloc difícil d'omplir. A això s'hi afegeix la situació d'Álvaro Odriozola, que no ha aconseguit recuperar el millor nivell després de diverses temporades d'alts i baixos, i no compta amb la confiança d'Alguacil. Així, Aramburu ha estat l'opció obligada, però els seus errors defensius han fet que el club busqui alternatives al mercat per reforçar la banda dreta.

La venda d'Aramburu permetria a la Reial Societat invertir en un nou jugador que ofereixi més solidesa al lateral. Amb 22 anys, Aramburu ha demostrat talent, però la seva inexperiència i alguns errors puntuals l'han posat a l'aparador de sortida. Tot i haver tingut la confiança inicial d'Imanol Alguacil, el tècnic basc ha donat el vistiplau per buscar un nou reforç que eleva el nivell competitiu de l'equip.

El lateral dret, un gran problema

Imanol, que va ser el responsable de donar-li l'oportunitat de debutar al primer equip, considera que Aramburu no està llest per al repte immediat que afronta la Reial Societat, especialment amb l'absència perllongada de Traoré. L'objectiu del club és incorporar un jugador de més experiència que pugui assegurar el lloc de titular.

Internacional amb la 'Vino Tinto', va arribar a Donosti el 2023 després d'haver passat una temporada al Reial Unió d'Irun. Fins avui han estat 24 els partits que ha disputat Jon Aramburu amb la Reial Societat. I en cap ha aconseguit anotar un gol ni repartir cap assistència.

Dels sis partits en què ha estat titular aquesta temporada amb la Reial Societat, l'equip d'Imanol Alguacil amb prou feines n'ha aconseguit vèncer dos. De fet, l'elenc 'txuri-urdin' ha començat el curs en una dinàmica més aviat negativa, ubicant-se actualment a l'11a posició. Si bé és cert que la problemàtica més gran de l'equip resideix en la falta de gol dels seus davanters, la realitat és que el lateral dret també està sent una demarcació que està brindant més problemes que recursos.