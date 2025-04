Athenea del Castillo es posa xula i ataca el Barça: 'Em buscaria...'

La rivalitat entre el Real Madrid i el FC Barcelona és una de les més intenses en el món del futbol, i aquesta tensió es reflecteix també en l'àmbit femení. Athenea del Castillo, destacada davantera del Real Madrid, ha estat clara en múltiples ocasions sobre el seu compromís amb el club blanc i la seva negativa a vestir la samarreta blaugrana.

En una recent entrevista a "El Partidazo de COPE", Athenea va ser contundent en ser preguntada sobre la possibilitat de jugar al FC Barcelona o a l'Atlètic de Madrid. La jugadora càntabra va afirmar que els seus principis i valors estan per sobre de tot i que és madridista des de petita. Fins i tot, davant la hipòtesi de quedar-se sense equip, va mencionar que preferiria buscar una altra professió abans que unir-se a algun d'aquests clubs.

El passat mes, el Real Madrid Femení va aconseguir la seva primera victòria en un Clàssic contra el FC Barcelona, un assoliment significatiu per a l'equip. Athenea va compartir les seves emocions respecte a aquest assoliment, descrivint-lo com una alliberació i admetent que va plorar a causa de la sensibilitat del moment. Aquesta victòria no només va representar tres punts en la classificació, sinó també un impuls moral per a l'equip, consolidant el seu creixement i competitivitat a la lliga. COPE

Athenea també va abordar l'evolució del futbol femení i la importància de jugar en estadis emblemàtics com el Santiago Bernabéu. Va expressar que sempre mereixen jugar en el millor estadi del món i que això contribuiria significativament a la visibilització de l'equip femení. Aquestes declaracions reflecteixen el desig de les jugadores per obtenir més reconeixement i suport, elements clau per al desenvolupament i professionalització del futbol femení. COPE

La fermesa d'Athenea del Castillo en les seves conviccions i el seu compromís amb el Real Madrid subratllen la intensitat de les rivalitats en el futbol, estenent-se més enllà de l'àmbit masculí. La seva postura ressalta la passió i lleialtat que caracteritzen els jugadors i aficionats, elements essencials que enriqueixen l'essència de l'esport rei.

Athenea del Castillo, l'estrella blanca

Athenea del Castillo Beivide va néixer el 24 d'octubre de 2000 a Solares, Cantàbria. Amb poca edat com una de les davanteres més prometedores de la seva generació. La seva trajectòria va començar als 11 anys a la Sociedad Deportiva Reocín, on va fer els seus primers passos en el futbol. Posteriorment, es va unir a l'Ave Fénix Racing, equip que, després de la seva absorció pel Racing de Santander el 2017, va passar a denominar-se Racing Féminas.

Durant les temporades 2017/18 i 2018/19, Athenea va destacar a la Segona Divisió Femenina, anotant un total de 37 gols, cosa que va evidenciar la seva capacitat golejadora i la va projectar com una jugadora de gran projecció.

El 2019, després del seu exitós pas pel Racing Féminas, Athenea va fitxar pel Deportivo Abanca, equip recentment ascendit a la Primera Divisió. El seu debut a la màxima categoria es va produir el 8 de setembre d'aquell any en un encontre contra el RCD Espanyol. El 19 de gener de 2020, va marcar el seu primer gol a Primera Divisió, consolidant la seva presència a l'equip. Durant la seva estada al Deportivo, Athenea va disputar 17 partits a la temporada 2019/2020, anotant 2 gols, i a la següent campanya, va participar en 32 encontres, sumant 9 gols. Malgrat els seus esforços, l'equip va descendir al final de la temporada 2020/2021.

Després del descens del Deportivo, al juliol de 2021, Athenea va signar amb el Real Madrid, un dels clubs més prestigiosos del futbol mundial. El seu debut amb el conjunt blanc es va produir el 31 d'agost de 2021 en un empat 1-1 contra el Manchester City, corresponent a la fase de classificació de la UEFA Women's Champions League.

Des de la seva arribada, ha estat una peça clau en l'esquema ofensiu de l'equip, aportant gols i assistències que han estat determinants en diverses competicions. A la temporada 2023/2024, Athenea va assolir la xifra de 100 partits disputats a la Lliga F amb el Real Madrid, demostrant la seva consistència i compromís amb el club