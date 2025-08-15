Fuerte susto al incendiarse un contenedor en una nave industrial

La calma de la noche se vio abruptamente interrumpida por el sonido de las sirenas. Un incendio, cuyo origen aún se encuentra bajo investigación, desató la alarma en una zona industrial durante la madrugada. La rápida y eficaz intervención de los equipos de emergencia resultó fundamental para controlar la situación.

Este incidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves sin su actuación profesional. La tensión se apoderó del ambiente mientras los profesionales trabajaban para neutralizar la amenaza.

Los hechos se desencadenaron en las primeras horas del día. El aviso llegó a la central de emergencias a las 01:57 h de este viernes, 15 de agosto. Inmediatamente, varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat de Catalunya se desplazaron al lugar.

Allí se encontraron con una escena que requería una intervención metódica y precisa. El fuego se había originado dentro de un gran contenedor ubicado en el interior de una nave.

| Canva

Una madrugada de tensión en Osona

El suceso tuvo lugar en el término municipal de Orís, en la comarca de Osona. Concretamente, la nave afectada se encuentra en la carretera de les Sales, una zona de actividad industrial. Al llegar, los bomberos confirmaron que el principal desafío no era solo el fuego en sí mismo. La nave estaba completamente llena de un humo denso que dificultaba enormemente la visibilidad. Además, el humo representaba un grave peligro por su potencial toxicidad.

La prioridad de los equipos de extinción fue doble desde el primer momento. Por un lado, debían atacar el foco del incendio para evitar su propagación a la estructura del edificio. Por otro lado, era imprescindible ventilar las instalaciones para despejar la atmósfera y trabajar con seguridad.

La coordinación entre los miembros del equipo fue clave para abordar ambos frentes simultáneamente. El incidente mantuvo en vilo a los pocos testigos que pudieron presenciar el despliegue.

La estrategia de los bomberos fue clave

Ante la complejidad de la situación, los bomberos tomaron una decisión estratégica crucial. En lugar de combatir las llamas dentro del espacio cerrado, optaron por extraer el contenedor al exterior. Esta maniobra permitió aislar el fuego de otros materiales inflamables que pudieran existir en la nave. Asimismo, facilitó las labores de extinción al realizarse en un espacio abierto y controlado. La operación de extracción del contenedor se llevó a cabo con gran pericia.

Una vez fuera, el equipo apagó por completo las llamas que consumían el contenido del recipiente. Simultáneamente, otros efectivos se encargaron de las tareas de ventilación forzada de la nave industrial.

Esta acción es vital para eliminar los gases tóxicos y el monóxido de carbono acumulados. Gracias a esta táctica, se redujo el riesgo de una posible deflagración o de daños estructurales mayores. Afortunadamente, no se tuvo que lamentar ningún herido durante la intervención.

| ACN

El peligro invisible del humo industrial

Más allá de las llamas, uno de los mayores peligros en incendios de este tipo es el humo. El contenido de un contenedor industrial puede ser muy variado, incluyendo plásticos, productos químicos o residuos diversos. La combustión de estos materiales genera gases altamente tóxicos y corrosivos.

La inhalación de este humo puede causar daños severos en el sistema respiratorio de forma inmediata. Por ello, la ventilación no es una tarea secundaria, sino una prioridad para la seguridad.