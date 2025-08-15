7 atendidos por un accidente en la N-260

Una tranquila jornada festiva de verano se ha visto alterada por un inesperado y grave suceso vial. La placidez de un viaje de agosto se rompió bruscamente para los ocupantes de dos vehículos. Su trayecto quedó interrumpido de la peor manera posible tras sufrir una aparatosa colisión.

El incidente movilizó rápidamente a varios equipos de emergencia hasta el lugar de los hechos. Siete personas han requerido asistencia sanitaria tras el choque ocurrido durante la sobremesa. La aparatosidad del impacto dejó uno de los coches con daños muy significativos.

El siniestro tuvo lugar en un conocido eje viario de montaña, un punto frecuentado por turistas. Los hechos ocurrieron este mismo viernes, 15 de agosto, una fecha de alta densidad de tráfico. La alerta a los servicios de emergencia se recibió pocos minutos antes de las dos de la tarde.

En un primer momento, la principal preocupación fue el estado de salud de todos los implicados, pero la rápida actuación de los equipos de emergencias resultó clave para gestionar la delicada situación.

Despliegue de emergencias en la Cerdanya

El accidente se registró concretamente en el punto kilométrico 182 de la carretera N-260, a su paso por el municipio de Bolvir (Girona). Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso del choque entre los dos turismos a las 13:49 horas.

Su intervención fue fundamental para asegurar la zona y mitigar cualquier riesgo adicional existente en el área. Las dotaciones desplazadas realizaron tareas de control de riesgos, desconectando las baterías de los vehículos implicados. Además, procedieron a la limpieza de la calzada para restablecer la circulación con total seguridad.

Por su parte, el personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se encargó de la atención sanitaria. Atendieron en el mismo lugar del accidente a un total de siete personas que viajaban en los coches. De momento, no ha trascendido el estado de salud de los heridos ni si fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

La presencia de los servicios de emergencias generó retenciones en la vía durante la intervención. Agentes de los Mossos d'Esquadra también se desplazaron para regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente.

Un punto clave del Eje Pirenaico

La carretera N-260 es ampliamente conocida como el Eje Pirenaico por su largo y sinuoso recorrido montañoso. Conecta la costa mediterránea con el mar Cantábrico atravesando parajes de gran belleza natural. Sin embargo, su trazado exigente requiere máxima precaución a todos los conductores que la transitan.

El tramo que atraviesa la comarca de la Cerdanya es especialmente popular durante los periodos vacacionales. Miles de vehículos la utilizan para acceder a segundas residencias o a destinos turísticos de montaña.

Este tipo de vías secundarias registran un notable aumento de la siniestralidad durante el verano. El incremento de la movilidad y la relajación al volante son factores de riesgo conocidos. Este suceso coincide, además, con la festividad del 15 de agosto, una fecha de alta movilidad.

Las autoridades de tráfico suelen reforzar la vigilancia en estas jornadas de operación salida o retorno. Lamentablemente, ni los avisos ni los controles pueden evitar que se produzcan accidentes como el ocurrido en Bolvir.

El accidente de hoy en la Cerdanya nos recuerda la tremenda fragilidad de la seguridad en la carretera. La rápida y coordinada actuación de los servicios de emergencia ha sido fundamental para gestionar la situación.

Un viaje de ocio puede transformarse en una auténtica pesadilla en tan solo unos segundos. Este suceso subraya la importancia de mantener siempre la máxima atención y prudencia al volante. Cada kilómetro cuenta para garantizar un regreso seguro a casa para todos los viajeros en la carretera.