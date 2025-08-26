El queso de cabra que se puede comprar en Bonpreu: Le gusta incluso a 'Vegeta'

El queso de cabra Montbrú se ha convertido en un producto especial. Su sabor fresco y auténtico lo ha situado entre los más buscados. Ahora, además, ha recibido un inesperado embajador en redes sociales. Se trata de la voz catalana de Vegeta en Bola de Drac.

El usuario @hovolemencatala compartió una reflexión muy aplaudida en Twitter. En su mensaje celebraba que Montbrú etiquete en catalán todos sus productos. Para él, esa decisión es sinónimo de compromiso, de autenticidad y de calidad. El tuit, acompañado de la foto del queso fresco, se volvió viral.

Etiquetar en catalán como símbolo de calidad

La frase destacada en la publicación fue directa y contundente. “Etiquetar en català és sinònim de qualitat”, aseguró el actor de doblaje. Un mensaje que conecta con muchos consumidores que valoran el uso de la lengua propia. Para ellos, la etiqueta no es solo información, sino identidad.

| Google Imagenes

Bonpreu ha entendido desde hace tiempo el valor de este detalle. En sus estantes conviven productos que refuerzan el consumo de proximidad y de territorio. Montbrú, con sede en Moià, refuerza esa apuesta con un queso fresco reconocido en toda Cataluña.

Un producto que conquista todos los paladares

El queso de cabra fresco de Montbrú destaca por su suavidad natural. Tiene una textura ligera que lo convierte en un alimento versátil. Puede servirse en ensaladas, en tostadas o acompañado de miel. Su frescura lo hace atractivo incluso para quienes no son habituales del queso.

| Canva

Ese detalle fue precisamente lo que destacó el actor de doblaje. Confesó en redes que el sabor le sorprendió de manera positiva. El humor de la comparación con Vegeta, un personaje duro y exigente, hizo el resto. Si hasta Vegeta disfruta este queso, cualquiera puede caer rendido.

Una historia ligada a la tradición catalana

Montbrú no es una marca improvisada, sino una firma consolidada. Nació en 1989 en Moià, con la idea de recuperar tradiciones. Su filosofía es simple: llevar de la pastura a casa un producto auténtico. Esa esencia se mantiene intacta en cada uno de sus quesos.

El uso de cabra y búfala como base distingue a Montbrú. El queso fresco de cabra es uno de sus emblemas. Un alimento saludable, con proteínas de calidad y digestión más ligera. Todo ello lo convierte en una opción habitual en la cesta de la compra.

El impacto del mensaje en redes sociales

El eco del tuit fue inmediato, con cientos de reacciones positivas. Muchos usuarios coincidieron en que etiquetar en catalán marca la diferencia. Otros compartieron experiencias probando quesos de Montbrú y recomendando recetas. Se generó una comunidad espontánea alrededor del producto.

La mezcla entre cultura popular y gastronomía fue clave en la viralidad. Vegeta, un icono del anime, sirvió de gancho para atraer miradas. El trasfondo, sin embargo, era mucho más serio: defender el valor de consumir en catalán. Esa combinación aseguró que el mensaje llegara a miles de personas.

El futuro del queso Montbrú en el mercado catalán

Para Bonpreu, contar con Montbrú en sus estanterías es una ventaja. Representa la unión entre tradición, lengua y consumo de proximidad. Los clientes saben que compran un producto local con reconocimiento internacional. Además, refuerzan un modelo económico que beneficia directamente al territorio.

El queso fresco de cabra, con su etiqueta en catalán, es más que alimento. Es símbolo de identidad, de calidad y de orgullo cultural. Y si hasta Vegeta, con su carácter indomable, se rinde a su sabor, pocos argumentos más hacen falta. El queso Montbrú ha conquistado el mercado catalán.