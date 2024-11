Un conocido dermatólogo desmonta un mito sobre el pelo: 'Cortarse...'

El ser humano es experto en muchas cosas, pero seguramente en ninguna lo es tanto como en creerse habladurías populares. Y es que muchas de ellas las hemos asimilado como certeras sin siquiera estar respaldadas por un estudio científico que las corrobore. Sin embargo, como han pasado de generación en generación, son cosas que ya hemos asumido como tales.

Muchos de estos mitos están relacionados con la salud. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el de que debe pasar una hora y media desde que comemos para podernos meter en la piscina o el de que debemos bebernos el zumo rápido para que las vitaminas no abandonen el líquido por arte de magia. Y ahora el dermatólogo Ramon Grimalt ha acudido al programa Tot es mou de TV3 para desmentir otro.

"Cortarse el pelo no hace que luego salgan más fuertes; es una falsa creencia", sentenciaba el conocido experto en estas temáticas. Y luego concretaba: "El pelo no sabe lo que le estamos haciendo, no hay información retrógrada. Las puntas del pelo no transmiten ninguna información a la raíz". Así pues, ya podemos olvidarnos de este mito, pues la realidad es que después de cortarnos el pelo no cambiará absolutamente nada en el proceso de crecimiento. De esta forma simplemente arreglamos las desigualdades que hayan podido surgir o nos deshacemos de los daños que se hayan podido producir, siempre mostrados en la parte más superior del cabello.

¿Funciona el champú anticaída?

En el mismo programa, Ramon Grimalt también resolvió la duda de uno de los colaboradores, que le preguntó si realmente funcionan los champús que presumen de ser 'anticaída'. Esto dijo: "De entrada, los champús no penetran adentro de la cabeza, por lo tanto no tienen ninguna función sobre la salud del cabello. El champú solo actúa sobre la piel de la cabeza, por lo tanto son útiles para tratar enfermedades de la piel de la cabeza y son útiles para cambiarnos nuestro aspecto. Si yo no me lavo la cabeza en un año porque soy un rasta, el cabello no estará ni más sano ni más enfermo, solo tendrá otro aspecto. Si yo soy un deportista y me lo lavo 3 veces al día, no estará ni más sano ni más enfermo: tendrá un aspecto diferente. El champú sirve para mejorar nuestro aspecto".

Entre los muchos otros temas que trataron relacionados con esto, destaca uno en concreto, en el que el dermatólogo explicó si es verdad que los nervios afectan en la caída del pelo. "Científicamente, podríamos decir que la salud emocional de las personas afecta al cabello, pero no de la forma que nos imaginamos. La calvicie común a causa del estrés no se ha demostrado, pero sí lo ha hecho la alopecia areata, aquella enfermedad que hace que una persona después de pasar una época complicada de la vida, por un luto o por un proceso de separación o por el que sea, puede notar que tiene zonas sin genes de pelo", sentenciaba.