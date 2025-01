El Valladolid a punto de pescar en el Celta de Vigo

El Celta de Vigo afronta el mercado de invierno con una postura muy clara: la prioridad no es fichar, sino dar salida a los futbolistas con los que el técnico Claudio Giráldez no cuenta. De hecho, la directiva celeste se muestra satisfecha con la competitividad mostrada por buena parte de la plantilla, que ha rendido a un nivel aceptable durante la primera mitad de la temporada. Por ello, solo pretenden reajustar algunas piezas que no han encajado en el engranaje del equipo. El objetivo es mantener la estabilidad deportiva en un campeonato donde cada punto resulta vital para conservar la tranquilidad.

Este contexto de aparente calma en cuanto a incorporaciones no implica que no haya movimientos en el seno del equipo gallego. Con vistas a cuadrar su masa salarial y facilitar la progresión de algunos jugadores que no están sumando minutos, la directiva ha empezado a negociar con varios clubes interesados en reforzarse en enero. Con las prioridades definidas, la entidad de Balaídos se centra en cerrar operaciones beneficiosas para todas las partes, sobre todo para no malvender a futbolistas que podrían revalorizarse en un futuro cercano y dar lugar a traspasos más suculentos.

A la cabeza de la lista de posibles salidas aparece un central de 29 años, Joseph Aidoo, quien apenas ha entrado en los planes de Claudio Giráldez en este curso. No en vano, el zaguero acumula únicamente 161 minutos de juego repartidos en tres partidos: dos de Copa del Rey y uno de LaLiga. El club, consciente de las cualidades que le han llevado a representar a Ghana y a participar en ligas como la belga, sabe que su valor de mercado –actualmente estimado en 2 millones de euros– podría recuperarse si el jugador dispone de más protagonismo en otro destino. El Celta confía en que, de cara al próximo verano, Aidoo sea un activo que pueda generar un traspaso rentable, ya que su contrato expira el 30 de junio de 2026.

El Real Valladolid, al acecho

El conjunto que está más cerca de convencer al ghanés y a la directiva del Celta es el Real Valladolid, necesitado de fortificar su retaguardia para afrontar la segunda vuelta de la temporada, según informaba Radio MARCA. El acuerdo, según ha trascendido, se basaría en una cesión hasta final de campaña. Sin embargo, para que la operación se haga oficial, el Valladolid requiere liberar primero alguna ficha en su parcela defensiva. Uno de los candidatos a salir es el turco Cenk Özkacar, cuyo espacio sería precisamente el que ocuparía Aidoo. También ha habido menciones a otros posibles defensores en la rampa de salida, de modo que la dirección deportiva blanquivioleta se centra ahora en ultimar un par de movimientos.

| @rccelta

En caso de materializarse, la llegada de Aidoo supondría un refuerzo interesante para la zaga vallisoletana, que busca sumar futbolistas con experiencia y presencia física. Por su parte, el Celta podría matar dos pájaros de un tiro: aligerar la plantilla de un jugador inactivo –evitando así su devaluación– y, simultáneamente, facilitar que Aidoo recupere sensaciones competitivas que le revaloricen en el mercado. El mensaje de Marián Mouriño, presidenta del Celta, es claro: “Si quiere salir para tener minutos, adelante”. De momento, ambos clubes mantienen las conversaciones abiertas, y la afición del Valladolid aguarda con expectación la posible incorporación de un defensa que, si todo marcha según lo previsto, podría vestir la camiseta blanquivioleta en las próximas semanas.