La lesión de Lo Celso incide en el Barça-Betis: Qué tiene y cuándo volverá

El FC Barcelona afronta un mes de enero plagado de retos. Además de enfrentarse a una serie de compromisos ligueros que marcarán su rumbo en la clasificación, el conjunto de Hansi Flick tiene puestos ahora los cinco sentidos en la Copa del Rey, una competición que el club catalán ansía volver a conquistar para recuperar sensaciones y sumar un nuevo título. A las puertas de los octavos de final, la noticia de que uno de los rivales más peligrosos del cuadro ha sufrido una baja inesperada ha llamado poderosamente la atención.

En el seno blaugrana eran conscientes de que se avecinaba un cruce duro, ya que el Real Betis no es un rival menor. Tanto Manuel Pellegrini como sus pupilos han demostrado sobradamente la capacidad para plantarle cara a los grandes de LaLiga. Sin embargo, la confirmación de una lesión muscular en uno de sus hombres más importantes abre un nuevo panorama para este choque. El Betis pierde a una pieza clave que aportaba calidad y experiencia en la medular, y deberá reajustar su esquema para suplir la ausencia en un momento tan crucial de la temporada.

Ese futbolista no es otro que Giovani Lo Celso, el centrocampista argentino que se encuentra indisponible debido a una lesión miofascial en el aductor. Aunque no se trata de un problema grave, la afección le impedirá estar presente en el encuentro de Copa del Rey contra el Barça de este miércoles, y es probable que tampoco pueda disputar el siguiente compromiso de LaLiga ante el Alavés. Se estima que Lo Celso estará de baja entre una y dos semanas, aunque el club verdiblanco no quiere marcar plazos concretos y mantiene la prudencia, afirmando que todo dependerá de la evolución de la lesión.

Baja importantísima

La importancia de Lo Celso en los planes de Pellegrini esta temporada ha quedado reflejada en sus números. El futbolista ha disputado 16 encuentros en lo que va de curso, contribuyendo con 8 goles y 1 asistencia en diversas competiciones: LaLiga, la Copa del Rey e incluso en la UEFA Conference League. Su contribución ofensiva y su visión de juego hacen de él un elemento diferencial, tanto en la creación como en la finalización de jugadas. Sin embargo, la intensidad de las últimas semanas y el calendario apretado han terminado pasándole factura en forma de lesión muscular.

Para el Real Betis, no poder contar con Lo Celso en una eliminatoria tan determinante supone un auténtico quebradero de cabeza. El equipo necesita mantener un equilibrio delicado: por un lado, debe buscar la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey; por otro, no puede descuidar su situación en LaLiga, donde aspira a pelear por puestos europeos. El calendario no da tregua, y la baja del argentino abre interrogantes sobre cómo reorganizar la medular.

Aun así, la figura de Lo Celso se mantiene en el foco mediático también por otro motivo. Existe una ínfima posibilidad de que el centrocampista cambie de aires durante este mercado de invierno, según ha informado Estadio Deportivo, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro. Esto, a su vez, salpica los intereses del Barça, siempre alerta ante cualquier movimiento que pueda impulsar a su plantilla.