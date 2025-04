Tremendo pique entre Josep Pedrerol y Tomás Roncero en 'El Chiringuito'

La tensión en 'El Chiringuito de Jugones' volvió a subir varios grados tras un intenso cruce de opiniones entre Josep Pedrerol y Tomás Roncero, protagonizando un fuerte debate sobre cómo debería plantear el Real Madrid el partido de vuelta contra el Arsenal, tras la dura derrota por 3-0 en Londres. Ambos periodistas, con posturas radicalmente opuestas, defendieron apasionadamente su visión sobre el planteamiento táctico ideal que podría llevar al equipo blanco hacia una histórica remontada.

Todo comenzó cuando Tomás Roncero defendió con firmeza y vehemencia la idea de que el Real Madrid debería salir desde el primer minuto "a saco", apostando por un ataque feroz desde el pitido inicial. "Va a ocurrir, te lo tengo que decir más claro, va a ocurrir porque los jugadores se van a ver obligados por la gente, y la gente va a empezar como una moto", aseguró Roncero en pleno directo, confiado en la capacidad del Santiago Bernabéu para generar un ambiente que arrastre emocionalmente al equipo hacia la remontada.

Pedrerol, en cambio, mostró una postura mucho más cauta, argumentando que la clave del partido radicaba en aguantar con prudencia durante la primera parte para mantener el marcador en tablas hasta el descanso. Esta perspectiva generó una respuesta inmediata de Roncero, quien acusó a Pedrerol de buscar un planteamiento demasiado conservador.

El presentador del programa le reprochó al subdirector del AS que nadie le compraba su argumento, a lo que Roncero respondió: "Tú me pagas aquí para que diga lo que pienso, no para ser una ovejita que diga '0-0 al descanso..

La discusión subió de tono cuando Roncero reivindicó su presencia y experiencia en numerosas remontadas históricas del Madrid, cuestionando la perspectiva más fría y analítica de Pedrerol. "Que no has estado en ninguna remontada como yo", lanzó Roncero desafiante. Pedrerol replicó con ironía señalando que la insistencia repetitiva de Roncero ya no convencía: "Siete veces en lo mismo y nadie te lo compra", provocando aún más la tensión.

Tensión progresiva

La confrontación adquirió tintes más personales cuando Roncero, visiblemente exaltado, señaló que él era quien conocía realmente el sentir de la afición madridista, apelando a la emoción y al "enloquecimiento emocional del Bernabéu" como clave para la victoria blanca. Según Roncero, la estrategia racional y controlada sugerida por Pedrerol podría apagar la llama de la épica madridista: "Si sales con la pizarra diciéndome, al descanso 0-0, te digo que no hay remontada".

El punto más caliente del debate se dio cuando Pedrerol puso en duda el arriesgado plan de Roncero, cuestionando qué ocurriría si el Arsenal lograba marcar primero. "¿Y si marcan ellos da igual?", preguntó Pedrerol en clara referencia al peligro inherente a un planteamiento excesivamente ofensivo desde el inicio. Roncero respondió con contundencia y filosofía vital: "Se ha de tomar el riesgo, porque en la vida hay que arriesgar más".

Este intenso intercambio entre ambos periodistas refleja claramente la dualidad que siempre rodea al Real Madrid en noches europeas decisivas: apostar por la prudencia y la estrategia controlada o dejarse llevar por la épica, el corazón y la fuerza emocional del Santiago Bernabéu. Como siempre en 'El Chiringuito', la pasión y el debate están garantizados hasta el último minuto.