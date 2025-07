El surrealista discurso anticulé de Roncero tras el Real Madrid - Juve: 'El mundo...'

La madrugada ha dejado una nueva muestra de la tensión que se respira en el fútbol internacional este verano. El Real Madrid superó a la Juventus por la mínima anoche, en un duelo más práctico que brillante, mientras el Manchester City y el Inter dijeron adiós prematuramente al Mundial de Clubes en dos eliminatorias que nadie esperaba. Y, como era de esperar, la victoria blanca no solo se celebró en el terreno de juego: Tomás Roncero volvió a ser protagonista en El Chiringuito con un discurso que vuelve a poner el foco en la eterna rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona.

El encuentro frente a la Juventus estuvo marcado por la tensión y la falta de ocasiones claras. El gol de Gonzalo, único en el marcador, sirve para mantener vivas las aspiraciones del Real Madrid en un torneo en el que han puesto mucho empeño. De hecho, seguramente sean el equipo europeo que más importancia le está dando. Sin embargo, los de Xabi Alonso todavía no han ofrecido esa sensación de dominio absoluto que tanto exige la afición. El próximo escalón será el del Borussia Dortmund en cuartos de final.

El discurso de Roncero: dardos al Barça y defensa del madridismo global

En su intervención en El Chiringuito, Tomás Roncero volvió a dejar titulares que no tardaron en viralizarse. El periodista utilizó el “culebrón Nico Williams” como excusa para cargar contra el Barça y desviar la atención de la actualidad blanca: “Si puede que lo alargue hasta el día 13, porque así no miran a la pequeña pantalla y no empiezan a darse cuenta de su cruda realidad en este mes de julio que no esperaban”.

| Real Madrid

Para Roncero, el Real Madrid está “a lo suyo”, subrayando el mérito de haber llegado a los cuartos de final del Mundial de Clubes mientras otros, como el Barça, solo pueden soñar con alcanzar ese escenario. “Estamos ya entre los ocho mejores equipos del mundo. Y si va todo bien, pronto estaremos entre los cuatro mejores”, apuntó, en una intervención que mezcló orgullo, ironía y una clara intención de reivindicar el presente madridista.

Pero su crítica no se limitó al eterno rival. También hubo espacio para señalar la eliminación temprana de otros grandes nombres del fútbol europeo: “Este Mundial empezó con el Atleti del Cholo fuera en la primera fase. Luego siguió con Leo Messi, el megaprotegido de la FIFA… 4-0. A la calle también. Y Guardiola, como sabíamos que era el favorito porque se había puesto en el lado bueno del cuadro, le mete 4 goles el Al-Hilal”.

El punto culminante del discurso llegó con la referencia a la “marea blanca” y la universalidad del Real Madrid: “Había 60.000 camisetas blancas cantando el himno del Real Madrid. El mundo entero, nos guste o no, es del Real Madrid. En Estados Unidos son del Real Madrid. ¿Qué culpa tengo yo?”