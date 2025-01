Neymar lo confiesa: Los celos de Mbappé con Messi y el bonito gesto del argentino

El legendario exdelantero brasileño Romário —actualmente volcado en su carrera política— ha arrancado con fuerza su nueva faceta como comunicador en YouTube. Para el primer vídeo de su canal, Romário entrevistó ni más ni menos que a Neymar, quien no se cortó a la hora de dejar titulares jugosos sobre su paso por el Barça, el PSG y su convivencia con Leo Messi y Kylian Mbappé. Las declaraciones han sorprendido a muchos, ya que el atacante del Al-Hilal saudí se mostró más sincero que nunca, detallando las tensiones con Mbappé, el gesto de Messi que le marcó para siempre y los motivos que le llevaron a dejar el Barcelona en su día.

La amistad con Mbappé y los “celos” tras la llegada de Messi

“Mbappé no era para nada insoportable; pero cuando llegó Messi, creo que sintió un poco de celos”, confesó Neymar a Romário. El brasileño profundizó en el cambio de actitud que notó en el joven francés a partir de 2021: “Tenía mis cosas con él, nos peleamos un poco. Es un chico que al principio era clave, lo llamaba ‘el Golden Boy’, hablaba con él, jugábamos juntos, le decía que sería uno de los mejores y siempre le ayudaba, teníamos muchas conversaciones”. Sin embargo, con la irrupción de Messi en el vestuario, “se puso un poco celoso, no quería compartirme con nadie[ríe]. Así es como empezaron las peleas, el cambio de comportamiento”.

Lo cierto es que Neymar y Mbappé formaron parte fundamental del proyecto del PSG durante cinco años (2018-2023), sumando 136 partidos juntos y participando en 54 goles de manera conjunta. Aunque el brasileño ha jugado más encuentros y ha tenido más goles compartidos con Leo Messi (con nadie ha tenido más que con el argentino), la complicidad con Mbappé tampoco pasó desapercibida. Pese a esas polémicas, el propio Neymar dejó entrever que, en el fondo, mantiene un buen recuerdo del crack francés.

El emotivo apoyo de Messi en el peor momento

Los elogios de Neymar hacia Messi no se quedaron solo en el césped. El brasileño contó una anécdota que refleja cómo el astro argentino se volcó con él cuando atravesaba uno de sus peores trances en el vestuario del FC Barcelona: “Pasé los primeros seis meses en el Barça con mariposas en el estómago. Pensaba: ‘Mierda, no puedo regatear a nadie, no supero a nadie, estoy haciendo todo mal’”, confesó. Hubo un día, en un descanso contra el Athletic Club, en el que se metió a llorar al baño por la frustración que sentía. Entonces, “llamaron a la puerta y era Messi. Me preguntó por qué lloraba y le dije que estaba bien. Después llegó Dani Alves y Leo me dijo: ‘Tranquilo, estamos aquí para ayudarte. Queremos que juegues como en el Santos, sin presión. Si necesitas algo, cuenta conmigo’”. Para Neymar, aquello lo cambió todo: “Desde entonces gané confianza, tenía más ganas de jugar y las cosas comenzaron a salir bien”.

os datos avalan la conexión extraordinaria entre ambos: Neymar y Messi han compartido 206 partidos (16.362 minutos) en el Barça y el PSG, siendo la pareja con la que más goles (67) han fabricado conjuntamente.

NEYMAR - DE CARA COM O CARA #1

La salida del Barça y la tentación del Real Madrid

Neymar también se sinceró sobre su marcha del FC Barcelona en 2017: “No me fui para ser el mejor del mundo en el PSG. Messi me dijo: ‘¿Por qué te vas? ¿Quieres ser el mejor del mundo? Yo puedo hacerte el mejor del mundo’. Le contesté que no era eso, que se trataba de algo personal. Financiera y deportivamente, el PSG estaba mejor que el Barça. Y estaban los brasileños allí también”. Neymar reconoció que le atrajo la idea de compartir vestuario con Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos o Lucas Moura, todos compatriotas suyos. Además, reveló que, antes de firmar por el Barcelona, el Real Madrid también lo había tentado fuertemente: “Fueron días intensos, no estaba ni entrenando, iban y venían llamadas de ambos presidentes, me imaginaba en ambos clubes… pero mi corazón habló más fuerte y elegí el Barça”.

Arrepentimientos y su futuro en Arabia Saudí

Pese a estar atravesando un año duro por culpa de dos lesiones importantes, que han hecho que el Al-Hilal no lo inscriba en la liga saudí en esta segunda parte de la temporada, Neymar asegura no sentir remordimientos: “No tengo arrepentimientos en mi carrera. Todos los errores que he cometido, las decisiones de mi vida, me han servido para crecer y madurar”. Asimismo, dejó abierta la puerta a su continuidad en el país asiático: “Arabia Saudí me ha sorprendido. Existe la posibilidad de que me quede tras mi contrato. Veremos, en seis meses pueden cambiar muchas cosas”.

| Al-Hilal

El ego en el PSG y la necesidad del colectivo

Por último, y no menos jugoso, Neymar habló de lo ocurrido en el vestuario del PSG: “¿Qué falló en el PSG? El ego. El ego”. Aun así, matizó que “tener ego es bueno, sentirte el mejor… pero te das cuenta de que no juegas solo. Hoy en día, si no ayuda todo el mundo, es imposible ganar algo”. Una reflexión sincera de uno de los jugadores que ha pasado por clubes top como Santos, Barcelona y PSG, y que a día de hoy intenta recobrar su mejor versión en tierras saudíes.

Al margen de los dimes y diretes, la charla con Romário ha permitido a Neymar mostrarse al mundo con una honestidad inusual, contando detalles íntimos de su paso por Europa y sus compañeros de vestuario. De momento, seguirá el camino marcado: recuperarse de sus lesiones, probarse en la Champions asiática y, quién sabe, dejarse querer por el Al-Hilal y la liga saudí en el futuro. De la mano de sus compatriotas y con el recuerdo de Messi y Mbappé, parece que el brasileño aún tiene muchas historias por contar.