Sílvia Orriols fulmina David Cid con sarcasmo

La diputada Sílvia Orriols ha desplegado hoy un arsenal de ironía en el Parlamento, dirigiéndose a David Cid con una réplica tan afilada que ni las mejores capas de maquillaje que, según ella, su partido aplica a los problemas sociales podrían disimular. Al comentar la moción presentada por Cid sobre la pobreza infantil, Orriols ha dado un vistazo al documento y, con una sonrisa socarrona, ha disparado: "He tenido que mirar dos veces el nombre de la cabecera para ver si era una moción suya o de la ilustrísima Síndica de Greuges. Quizás lo denunciarán por plagio, señor Cid."



Orriols, que no suele dejar patada inalámbrica, ha continuado, recordándole a Cid que fue gracias a Salvador Illa y el apoyo del PSC que ahora puede disfrutar de más asesores, y con ellos una "avalancha de ideas" que, al parecer, se limita a reescribir propuestas otros. "Evidentemente que la pobreza nos quita el sueño, y la de los niños todavía más, pero ustedes parecen obsesionados con maquillarla con doble capa de colorete subvencionado", ha espetado, con un tono medio burlón.

| Parlament

Con esta historia, Orriols ha querido ilustrar lo que considera la irresponsabilidad de cargar el Estado con un sistema de subsidios que, lejos de solucionar la pobreza, condena todo el mundo a la dependencia. "Por qué ir a trabajar si te pagan para quedarte a casa? Por qué buscar trabajo si el Estado cubre las extraescolares y el comedor? Esto no es ayuda puntual; es crear una sociedad subsidiada y cronificada en la pobreza."



Y con un guiño final, Orriols ha rematado el argumento con sarcasmo: "Puede continuar reclamando mesas de expertos, comités y observatorios para colocar los amigos y familiares en nómina, pero si no van a la raíz del problema, pronto no habrá ricos para mantener este festival de impuestos."