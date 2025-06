Anuncio urgente del Meteocat: Cuándo y dónde vuelven las lluvias

Después de varios días dominados por el sol y el ambiente típicamente veraniego, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha lanzado un anuncio urgente que pone en alerta a buena parte del territorio. Las lluvias regresan esta semana, y lo harán de forma puntual, pero con cierta intensidad en algunas comarcas del Pirineo catalán.

Según la Predicció a Mitjà Termini del Meteocat, este miércoles será una jornada predominantemente soleada en la mayor parte de Catalunya, con un ambiente estable y temperaturas en ascenso. Sin embargo, no será un día completamente limpio de nubes: en el Pirineo podrían desarrollarse algunas nubosidades, especialmente a partir del mediodía, que podrían desembocar en algún chaparrón local.

Miércoles: calma relativa antes del cambio

Este miércoles 11 de junio se espera una jornada tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la mayor parte del territorio. Las máximas superarán los 28 °C en el interior y podrían rozar los 30 °C en zonas como Lleida, el Pla de Bages o el interior del Camp de Tarragona.

No obstante, en el norte, especialmente en las comarcas del Pirineo y Prepirineo, se desarrollarán nubarrones con el paso de las horas. Aunque no se esperan tormentas generalizadas, no se descarta la aparición de algún chubasco aislado durante la tarde, especialmente en el Alt Pirineu y zonas de alta montaña.

Jueves: ligera bajada de temperaturas

El jueves vendrá marcado por un pequeño descenso térmico, sobre todo en la mitad este de Catalunya. La llegada de aire más fresco provocará que las máximas bajen entre 2 y 3 grados en comarcas como el Maresme, el Vallès Oriental y parte del litoral de Girona.

Será una jornada sin precipitaciones destacables, pero sí con más nubosidad, especialmente por la tarde. Las temperaturas seguirán siendo agradables, pero el ambiente se tornará algo más inestable a medida que avance el día. Será el preludio de un viernes que sí puede traer agua de forma más clara.

Viernes: lluvias vespertinas en el Pirineo

La jornada del viernes marcará un punto de inflexión en la estabilidad atmosférica. Según los modelos del Meteocat, ese día crecerán nubarrones más activos en el Pirineo, donde se esperan chaparrones y tormentas localizadas a partir del mediodía. Aunque no afectarán a todo el territorio, sí podrían ser intensos en puntos concretos, con posibilidad de acompañarse de aparato eléctrico.

Las comarcas más afectadas serían el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell y parte del Berguedà. En estas zonas, el Meteocat ya avisa de la posibilidad de precipitaciones superiores a los 10 mm en poco tiempo. En el resto del territorio, el cielo se mantendrá cambiante, con sol a ratos pero también con intervalos nubosos.

Recomendaciones y precaución

Desde el Meteocat se recuerda la importancia de consultar la predicción actualizada si se tiene pensado viajar o hacer excursiones esta semana, especialmente en zonas del norte. Aunque las lluvias no serán generalizadas ni continuas, sí podrían generar problemas puntuales en áreas de montaña o si coinciden con tormentas eléctricas.

El regreso de las lluvias a Catalunya no será abrupto ni severo, pero sí progresivo. El sol seguirá dominando, pero el cielo empieza a moverse… y conviene tener el paraguas a mano.