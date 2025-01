per Pol Nadal

Tot i que ja feia uns mesos que Donald Trump havia guanyat les eleccions per majoria absolutíssima, fins ara encara no havia assumit el poder. Ahir dilluns dia 20 de gener de 2025, serà recordat com el dia que Trump es va convertir en el 47è president dels Estats Units (també en va ser el 45è). Va jurar lleialtat a la Constitució, va prometre complir amb seu programa electoral i va signar una cinqüentena de decrets.

Tot els expresidents vius hi eren presents. Clinton, Bush, Obama, Biden... Igual que diversos mandataris d'arreu del món, com el president de l'Argentina, Javier Milei o la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni. La majoria d'estats de la Unió Europea, amb les poques excepcions d'Itàlia, Hongria, etc, l'han felicitat amb la boca petita i han insinuat que la victòria de Trump suposa una mala notícia.

De fet, hem preguntat al 'ChatGpt' com escriuria un periodista woke els pronòstics que ens esperen durant aquesta legislativa. Alguns fan tremolar el wokisme pel seu caràcter exagerat i impossible de complir. Tot i això, no seria gens estrany llegir algun punt en algun article periodístic considerat seriós.

| YouTube

Donald Trump, segon mandat, 2024-2028

Donald Trump decretarà l’ús obligatori de la corbata vermella a tot el planeta. Encara que siguis una persona no binària, d’una comunitat indígena de l’Àrtic o un alienígena no antropomòrfic, hauràs de dur-la ben cenyida al coll cada matí. Això provocarà una greu crisi a la indústria tèxtil inclusiva, que serà obligada a confeccionar corbates de color carmí per a tothom, independentment de la seva identitat de gènere o ànima quàntica.

Construirà un mur galàctic al voltant de la Terra . Aquest no només separarà països, sinó que ens deixarà sense contacte amb éssers d’altres galàxies que volen compartir el seu coneixement mil·lenari i la seva tecnologia lliure de patentar. Com a conseqüència, la humanitat es perdrà la unió fraternal amb civilitzacions pacifistes i interseccionals. Totes aquestes races còsmiques, que són no-binaries, veganes i ecologistes, quedaran excloses de la nostra atmosfera.

Activarà un raig anti-ecològic que farà que tots els boscos es converteixin en clubs de golf privats. Així, l’últim hàbitat de moltes espècies en perill d’extinció esdevindrà un paisatge trist i monòton de gespa tallada i llacs artificials. Els ocells hauran de pagar el seu forat i abonament mensual si volen niar als arbres decoratius.

| YouTube

El llenguatge inclusiu es prohibirà per ordre executiva. Totes les persones seran obligades a parlar en masculí neutre. Les llengües romàniques s’unificaran en un estrany “anglès castellanitzat” que ignorarà les identitats nacionals, les minories lingüístiques i les persones migrades. Així, tothom haurà de dir coses com “everyoneo es welcomeado” sense ordre ni concert.

Les dones i dissidències hauran de sol·licitar un permís especial per expressar-se en públic. Aquest permís vindrà signat per una comissió de corbates i pentinats impossibles que decidirà si la teva veu és prou submisa i de color pastel. A més, s’instal·laran scanners d’actitud per detectar qualsevol símptoma de rebel·lia: qui se salti la norma, serà condemnat a un curs etern de retòrica trumpista.

Més propostes catastrofistes

Les energies renovables seran perseguides i acusades de terrorisme mediambiental. Si tens plaques solars o un molinet de vent, s’instaurarà un impost extra perquè “l’excés de vent és sospitós” i “el Sol treballa sense papers”. Tot el planeta haurà d’utilitzar combustible fòssil d’extrema dreta (sí, han descobert una nova variant de carbó amb ideologia pròpia!).

S’instaurarà un reality show universal per retransmetre en directe totes les activitats diàries de Trump. des de les seves piulades a les quatre de la matinada fins a les sessions de bronzejat. Qualsevol que no s’hi connecti —a través d’un xip incrustat al cervell— serà acusat de sedició i d’anar contra la unitat de l’entreteniment global.

Desaparició dels pronoms personalitzats. A partir d'ara, othom haurà d’adreçar-se a Trump com a “El Gran Imperador Selfie de la Galàxia”. Qui oblidi aquesta fórmula, fins i tot en la intimitat de casa seva, serà confinat a un búnquer on només s’emeten discursos del president. S’instal·laran càmeres que vigilaran si fas mala cara quan sents la seva veu (res de mofes ni rodat d’ulls, que això és insurrecció emocional!).

El canvi climàtic s’accelerarà. El mar es convertirà en aigua de desmaquillant taronja, i les muntanyes es tornaran estàtues daurades de l’expresident. Les onades de calor seran tan intenses que el desert del Sàhara es fusionarà amb el pol Nord i crearà un nou continent anomenat “Trumplandia”, un lloc en què només hi haurà casinos i centres comercials per comprar productes amb la marca personal de l’exmandatari.

Més exageracions

Sessió obligatòria de ioga supremacista. Haurem de fer postures estrambòtiques inspirades en els tweets de Trump, com la “cobra del compte suspès” o el “gosset faldiller orant” per tal de “mantenir la harmonia universal”. Si intentes una salutació al sol (postura normal), seràs assenyalat com a “alarmista mediambiental”.

Qualsevol acte caritatiu, empàtic o minimament compassiu quedarà marcat com a “acte de feblesa”. Si fas un donatiu a un banc d’aliments, t’arrisques a un arrest domiciliari amb repeticions obligatòries de discursos que lloen l’individualisme extrem i la cultura del “Jo primer”.

Instituirà el “Ministeri de la Veritat Alternativa”. La ciència, l’educació i la història seran reescrites per un grup de revisionistes que asseguraran que Trump va crear l’Univers, va descobrir el foc i va inventar l’abecedari inclusiu (que posteriorment farà il·legal). Qualsevol dada objectiva haurà de ser censurada, ja que la realitat “ofèn” aquells que no volen sentir-la.