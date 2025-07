Sílvia Orriols destapa l'estratègia del règim socialprocessista per anar contra ella

Les últimes enquestes pronostiquen una gran escalada d'Aliança Catalana. El partit de Sílvia Orriols té ara dues diputades. Ella mateixa i Rosa Maria Soberana, que representa les comarques de Lleida. Aquest nombre d'escons podria ser molt més gran si se celebressin avui eleccions al Parlament. Cada vegada són més els catalans i les catalanes que confiaran en el projecte de seny i ordre independentista i abandonaran els partits processistes.

El discurs de Sílvia Orriols s'ha intentat aturar per terra, mar i aire. Primer, Tània Verge imposant-li sancions econòmiques de 10.000 euros. Després, Josep Rull, intentant tallar les seves intervencions al Parlament. En acabat, TV3, per passiva, no parlant de les seves intervencions a la Cambra catalana.

L'escenari ha canviat i els ciutadans s'informen a través de xarxes socials, on Aliança Catalana hi té la mà trencada. Orriols ha trobat un escenari lliure on pot difondre la seva veu lluny de la censura oficial. En una piulada recent, la batllessa de Ripoll explica amb pèls i senyals quina és l'estratègia socialprocessista per arraconar-la.

| Parlament de Catalunya

La tàctica és clara i és titllar-la de racista i de xenòfoba. Explica que no li podran trobar delictes de corrupció i que l'única manera d'atacar-la és assegurar que és autora de "delictes d'odi". Ella és molt clara. No és odi. És "amor a Catalunya".

Els últims exemples són la campanya dels Mossos d'Esquadra, orquestrada per la consellera d'Interior Núria Parlon. Us ho vam detallar fa pocs dies en un article en què explicàvem que la llibertat d'expressió està en perill.

Més de 10 escons

El PSC de Salvador Illa seria el guanyador de les eleccions. Els socialistes ho farien en vots i en diputats. El segon partit més votat seria Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont. El podi el completaria ERC, que es mantindria al voltant dels 20 diputats. La sorpresa la patiria el partit processista, que patiria una davallada important i una clara fuga de vots cap a Aliança Catalana.

| ACN, XCatalunya

PP es mantindria estable i VOX pujaria lleugerament. Comuns i la CUP baixarien amb força, especialment els antisistema, que estarien molt a prop de la desaparició.